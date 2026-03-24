Impegno costanteIl carico mentale delle madri: il lavoro invisibile che sostiene la famiglia
Covermedia
24.3.2026 - 16:00
Organizzare visite mediche, attività dei figli e vita familiare richiede un impegno mentale costante, spesso invisibile. Il cosiddetto carico mentale dell'organizzazione familiare ricade ancora, nella maggior parte dei casi, sulle madri.
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24.03.2026, 16:00
24.03.2026, 16:03
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Visite pediatriche, feste di compleanno, allenamenti di calcio.
A prima vista sembrano semplici appuntamenti della vita familiare. In realtà, dietro ciascuno di essi si nasconde un lavoro continuo fatto di pianificazione, promemoria, telefonate e decisioni.
Questo impegno quotidiano ha un nome: carico mentale. Si tratta dell'insieme dei pensieri e dei processi organizzativi necessari per far funzionare la vita familiare. Non riguarda solo le attività da svolgere, ma soprattutto la responsabilità di ricordarle, coordinarle e anticiparle.
Ed è proprio questo lavoro invisibile che, ancora oggi, ricade prevalentemente sulle madri.
Basta pensare a una situazione comune, come una visita di controllo dal pediatra. In apparenza si tratta semplicemente di fissare un appuntamento. In realtà, il processo è molto più complesso: bisogna ricordare la scadenza, contattare lo studio medico – spesso più di una volta – trovare una data disponibile e poi incastrarla con gli impegni di tutta la famiglia.
Chi accompagna il bambino? Chi si occupa di eventuali fratelli o sorelle? È necessario avvisare la scuola o l'asilo per un'uscita anticipata? Ci sarà il tempo per pranzare prima della visita? E, al momento di uscire, bisogna assicurarsi di avere tutto con sé: tessera sanitaria, libretto delle vaccinazioni, magari anche il peluche preferito per rassicurare il bambino.
È un flusso continuo di pensieri, piccoli ma incessanti. Un vero e proprio «carosello mentale» che spesso inizia al mattino, con la sveglia, e si interrompe solo la sera, quando finalmente si va a dormire.
Nonostante i progressi verso una maggiore equità nella gestione familiare, questo carico resta ancora sbilanciato. E proprio perché invisibile, viene spesso sottovalutato, anche se può rappresentare una fonte significativa di stress e affaticamento mentale.
Per alleggerire questa pressione, gli esperti suggeriscono di condividere in modo più equo non solo i compiti pratici, ma anche la responsabilità organizzativa. Non basta «dare una mano»: è fondamentale partecipare attivamente alla pianificazione.
Delegare, distribuire e rendere visibile questo lavoro mentale può aiutare a interrompere il ciclo dello stress e a migliorare il benessere non solo delle madri, ma dell'intera famiglia.