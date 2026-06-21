Con le temperature attuali, i cellulari tendono a spegnersi da soli. ChatGPT @ blueNews

Fa caldo, il sole picchia forte e il cellulare diventa rovente tra le mani. Questo può causare danni permanenti allo smartphone. Ecco come proteggere al meglio il tuo dispositivo dal calore.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Bastano poche foto in spiaggia sotto il sole cocente e il cellulare sembra già così caldo da poterci friggere delle uova.

Non solo è fastidioso e sgradevole per le mani, ma danneggia anche il dispositivo. Per questo è importante proteggere lo smartphone dal calore, in modo da evitare danni permanenti.

«La cosa migliore è non esporlo direttamente al sole», consiglia Steffen Herget della rivista specializzata in informatica «c't».

«E soprattutto non lasciarlo mai in auto».

La situazione è critica sopra i 30 o 35 gradi

«Gli smartphone moderni, soprattutto in presenza di calore, tendono a spegnersi o a emettere avvisi», afferma Herget.

Non bisogna però affidarsi ciecamente alle eventuali funzioni di protezione, ma è meglio tenere presente che la situazione diventa critica quando la temperatura supera i 30 o 35 gradi.

«I componenti che rischiano maggiormente di rompersi a causa di temperature troppo elevate sono il display e la batteria. E i danni sono spesso permanenti».

Ciò può manifestarsi con il malfunzionamento di alcune parti del display o con la visualizzazione di colori errati. Inoltre, una volta che la batteria si è surriscaldata eccessivamente, perde definitivamente la propria capacità.

Ecco cinque consigli per evitare il surriscaldamento dello smartphone e prevenire danni al dispositivo.