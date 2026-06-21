  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinque consigli Il cellulare si surriscalda? Ecco a cosa devi prestare attenzione

Martin Abgottspon

21.6.2026

Con le temperature attuali, i cellulari tendono a spegnersi da soli.
Con le temperature attuali, i cellulari tendono a spegnersi da soli.
ChatGPT @ blueNews

Fa caldo, il sole picchia forte e il cellulare diventa rovente tra le mani. Questo può causare danni permanenti allo smartphone. Ecco come proteggere al meglio il tuo dispositivo dal calore.

Martin Abgottspon

21.06.2026, 16:00

Bastano poche foto in spiaggia sotto il sole cocente e il cellulare sembra già così caldo da poterci friggere delle uova.

Non solo è fastidioso e sgradevole per le mani, ma danneggia anche il dispositivo. Per questo è importante proteggere lo smartphone dal calore, in modo da evitare danni permanenti.

«La cosa migliore è non esporlo direttamente al sole», consiglia Steffen Herget della rivista specializzata in informatica «c't».

«E soprattutto non lasciarlo mai in auto».

Special Summer. Ecco i sette migliori gadget per combattere il caldo estivo

Special SummerEcco i sette migliori gadget per combattere il caldo estivo

La situazione è critica sopra i 30 o 35 gradi

«Gli smartphone moderni, soprattutto in presenza di calore, tendono a spegnersi o a emettere avvisi», afferma Herget.

Non bisogna però affidarsi ciecamente alle eventuali funzioni di protezione, ma è meglio tenere presente che la situazione diventa critica quando la temperatura supera i 30 o 35 gradi.

«I componenti che rischiano maggiormente di rompersi a causa di temperature troppo elevate sono il display e la batteria. E i danni sono spesso permanenti».

Ciò può manifestarsi con il malfunzionamento di alcune parti del display o con la visualizzazione di colori errati. Inoltre, una volta che la batteria si è surriscaldata eccessivamente, perde definitivamente la propria capacità.

Ecco cinque consigli per evitare il surriscaldamento dello smartphone e prevenire danni al dispositivo.

I 5 consigli per proteggere il tuo cellulare dal calore

  • È meglio lasciare lo smartphone all’ombra, ad esempio in una borsa, sotto un ombrellone o sotto un asciugamano.
  • Togli il dispositivo dalla custodia se si è surriscaldato, in modo che possa raffreddarsi meglio.
  • Non mettere il cellulare surriscaldato in frigorifero né tenerlo sotto l’acqua fredda, nemmeno se è impermeabile. Infatti, uno shock termico di questo tipo può causare la formazione di condensa all’interno del dispositivo, provocando danni.
  • È meglio spegnerlo se si è surriscaldato, lasciarlo raffreddare lentamente all’ombra e riaccenderlo solo quando ha raggiunto una temperatura quasi normale.
  • Se si è surriscaldato e si è spento da solo, lasciatelo riposare per un po’. Non cercate subito di riaccenderlo.
Mostra di più

I più letti

Allerta canicola prolungata almeno di una settimana. Ma secondo gli esperti il caldo estremo persisterà più a lungo
Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Grigliata, gelato o anguria? Ecco cosa è meglio mangiare e bere in estate
Ecco quanto denaro gli svizzeri hanno davvero nel 3° pilastro
Vance dal Bürgenstock: «Abbiamo fatto progressi, incontro storico»

Altre notizie

Simili a quelli della Posta. Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere

Simili a quelli della PostaEcco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere

Lifestyle. La trappola del wellness: quando cercare di stare bene diventa una fonte di stress

LifestyleLa trappola del wellness: quando cercare di stare bene diventa una fonte di stress

Ricerca. Le iniezioni per dimagrire potrebbero proteggere il cervello? Ecco cosa dicono i primi studi

RicercaLe iniezioni per dimagrire potrebbero proteggere il cervello? Ecco cosa dicono i primi studi