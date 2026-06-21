«Gli smartphone moderni, soprattutto in presenza di calore, tendono a spegnersi o a emettere avvisi», afferma Herget.
Non bisogna però affidarsi ciecamente alle eventuali funzioni di protezione, ma è meglio tenere presente che la situazione diventa critica quando la temperatura supera i 30 o 35 gradi.
«I componenti che rischiano maggiormente di rompersi a causa di temperature troppo elevate sono il display e la batteria. E i danni sono spesso permanenti».
Ciò può manifestarsi con il malfunzionamento di alcune parti del display o con la visualizzazione di colori errati. Inoltre, una volta che la batteria si è surriscaldata eccessivamente, perde definitivamente la propria capacità.
Ecco cinque consigli per evitare il surriscaldamento dello smartphone e prevenire danni al dispositivo.
I 5 consigli per proteggere il tuo cellulare dal calore
È meglio lasciare lo smartphone all’ombra, ad esempio in una borsa, sotto un ombrellone o sotto un asciugamano.
Togli il dispositivo dalla custodia se si è surriscaldato, in modo che possa raffreddarsi meglio.
Non mettere il cellulare surriscaldato in frigorifero né tenerlo sotto l’acqua fredda, nemmeno se è impermeabile. Infatti, uno shock termico di questo tipo può causare la formazione di condensa all’interno del dispositivo, provocando danni.
È meglio spegnerlo se si è surriscaldato, lasciarlo raffreddare lentamente all’ombra e riaccenderlo solo quando ha raggiunto una temperatura quasi normale.
Se si è surriscaldato e si è spento da solo, lasciatelo riposare per un po’. Non cercate subito di riaccenderlo.