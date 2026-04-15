Uno studio mostra come le onde cerebrali notturne possano indicare con anni di anticipo un invecchiamento accelerato del cervello.

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Il sonno può rivelare molto più di quanto si pensi.

Secondo una ricerca condotta dalla University of California di San Francisco e dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, l'attività cerebrale notturna offre indizi precoci sul rischio di demenza.

Lo studio, pubblicato su «JAMA Network Open», ha analizzato i dati di 7.105 adulti tra i 40 e i 94 anni, seguiti fino a quasi 17 anni. I ricercatori hanno utilizzato l'elettroencefalogramma (EEG) per stimare la cosiddetta «età cerebrale», cioè quanto il cervello appare «vecchio» rispetto all'età anagrafica.

Il dato è significativo: quando l'età cerebrale rilevata durante il sonno supera di dieci anni quella reale, il rischio di sviluppare demenza aumenta del 39%. Anche considerando altri fattori – come malattie pregresse, qualità del sonno o predisposizione genetica – il legame resta evidente.

«L'attività cerebrale durante il sonno offre una finestra misurabile su come il cervello sta invecchiando», spiega la ricercatrice Yue Leng. La differenza emerge anni prima dei primi sintomi, quando le persone risultano ancora cognitivamente sane.

A fare la differenza non sono parametri tradizionali come durata o efficienza del sonno, ma schemi più complessi delle onde cerebrali. Il modello analizza 13 segnali diversi, tra cui le onde lente del sonno profondo e le cosiddette «spindle», brevi picchi di attività legati a memoria e qualità del riposo.

Questi dati vengono sintetizzati in un unico valore: se positivo, indica un cervello biologicamente più «vecchio». È proprio questa discrepanza a essere associata a un rischio maggiore di declino cognitivo.

Durante il periodo di osservazione, 1.082 partecipanti hanno sviluppato demenza, pur essendo inizialmente senza sintomi. Un risultato che rende il metodo promettente come possibile strumento di individuazione precoce.

Gli esperti invitano però alla cautela. «Non esiste una soluzione semplice per migliorare la salute del cervello», sottolinea il ricercatore Haoqi Sun. Il sistema, per ora, non è ancora utilizzabile come test clinico, ma rappresenta un indicatore digitale da approfondire.

Il messaggio è chiaro: il sonno non è solo riposo, ma un processo chiave per la salute cerebrale. Monitorarlo potrebbe diventare, in futuro, uno degli strumenti più utili per prevenire il declino cognitivo.