Nuove analisi basate su risonanze magnetiche mostrano che il cervello non invecchia allo stesso ritmo del corpo. Sonno, stress e relazioni sociali incidono in modo decisivo sull'età «biologica» della mente e sulla qualità della vita.

L'età scritta sui documenti non racconta tutta la storia. Il cervello, infatti, può apparire più giovane o più vecchio di diversi anni rispetto all'anagrafe, a seconda di come viviamo.

A dimostrarlo è uno studio della University of Florida che, grazie a dati di risonanza magnetica, ha misurato per la prima volta in modo preciso quanto le abitudini quotidiane influenzino l'invecchiamento cerebrale.

I ricercatori hanno seguito per due anni 128 adulti di mezza e tarda età, molti dei quali convivevano con dolori cronici a muscoli o articolazioni.

Attraverso scansioni MRI ripetute e un modello di analisi avanzato, è stato calcolato un «cervello biologico» che in numerosi casi non coincideva con l'età anagrafica. In alcuni partecipanti, la differenza arrivava fino a otto anni.

I fattori che incidono sulla differenza

Il dato più interessante non riguarda però la tecnologia, ma i fattori che fanno la differenza. Il cervello non segue un calendario fisso: risponde allo stile di vita, allo stress, alla qualità del sonno e al contesto sociale.

Anche persone con condizioni fisiche complesse hanno mostrato un cervello più giovane quando riuscivano a combinare più elementi protettivi nella vita quotidiana.

All'inizio dello studio, chi aveva redditi più bassi, meno istruzione o livelli di dolore più elevati tendeva a mostrare un cervello biologicamente più «vecchio». Ma questo quadro cambiava nel tempo.

I partecipanti che curavano il riposo notturno, gestivano meglio lo stress e potevano contare su relazioni stabili hanno mantenuto un'età cerebrale più bassa, nonostante le difficoltà fisiche.

È la combinazione a contare

L'analisi indica che non esiste un singolo fattore miracoloso. È la combinazione a contare: dormire con regolarità, evitare il fumo, mantenere un peso stabile, affrontare lo stress in modo costruttivo e avere una rete di supporto familiare o amicale. Più questi elementi erano presenti insieme, più il cervello appariva giovane e stabile nel tempo.

«Si può imparare a valutare lo stress in modo diverso. I problemi di sonno sono spesso trattabili. Anche l'ottimismo si può allenare», spiega uno dei ricercatori coinvolti nello studio.

Un concetto rafforzato dall'autrice principale, che sottolinea come abitudini salutari non migliorino solo il dolore, ma rafforzino la salute complessiva, lasciando tracce visibili anche nelle immagini cerebrali.

Il messaggio che emerge è rassicurante: l'invecchiamento della mente non è un processo inevitabile e uniforme. Piccoli cambiamenti, se mantenuti nel tempo, possono incidere sulla struttura e sul funzionamento del cervello. La data di nascita resta la stessa, ma l'età della mente può raccontare una storia molto diversa.