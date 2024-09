Il collagene può contribuire a rafforzare i muscoli e a migliorare la salute dell'intestino.

Il collagene è un integratore alimentare che può apportare numerosi benefici, tra cui il miglioramento della salute della pelle e dell'intestino.

Il collagene è la proteina più abbondante nel corpo e fornisce struttura, sostegno e forza a pelle, muscoli, articolazioni e ossa. Gli integratori di collagene sono disponibili in varie forme, dalle polveri alle gomme, dalle capsule alle bustine liquide. James Greenwell, fondatore e CEO di Proto-col, illustra tutti i benefici per la salute derivanti dall'assunzione di questo integratore:

Salute della pelle «Il collagene è noto per la sua capacità di migliorare l'elasticità e l'idratazione della pelle, riducendo le rughe e la secchezza», spiega James.

Un supporto ad articolazione, ossa ed intestino

Sostegno alle articolazioni e alle ossa L'esperto afferma: «Il collagene fornisce un supporto strutturale alle articolazioni e alle ossa, alleviando il disagio e sostenendo la mobilità, con particolare beneficio per gli atleti e gli anziani».

Salute dell'intestino «Il collagene rafforza il rivestimento dell'intestino, favorendo la digestione e riducendo i sintomi dei problemi intestinali», afferma James.

Massa muscolare «Il collagene sostiene la massa e la forza muscolare, fondamentale per la forma fisica generale», spiega.

La costanza nell'assunzione è essenziale

Secondo l'esperto, si consiglia di assumere il collagene di notte perché «questo può allinearsi con i processi di riparazione naturale del corpo durante il sonno e può migliorare l'assorbimento».

Tuttavia, la costanza è più importante dell'orario di assunzione. «Il momento ottimale per assumere il collagene dipende in ultima analisi dalla propria routine e dal proprio stile di vita. La chiave è la costanza: assumerlo ogni volta che si adatta meglio al proprio programma quotidiano», spiega l'esperto. «L'integrazione in un momento che vi aiuti a ricordarvi di assumerlo regolarmente è la cosa più importante».

Il CEO continua: «Sia che lo si assuma al mattino per dare un tono salutare alla giornata, sia che lo si prenda alla sera per favorire il recupero, l'integrazione del collagene nella routine quotidiana può migliorare in modo esponenziale la pelle, le articolazioni e la salute generale».

