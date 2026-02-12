Fumare è associato a sintomi depressivi più frequenti e intensi. Covermedia

Fumare è associato a sintomi depressivi più frequenti e intensi. Una grande analisi su dati tedeschi mostra un legame dose-effetto chiaro e segnala che smettere migliora anche la salute mentale.

La sigaretta come valvola di sfogo è un'immagine familiare.

Dopo una giornata pesante, in momenti di stress o di stanchezza emotiva, fumare sembra offrire un sollievo immediato. Che il tabacco danneggi i polmoni è noto da tempo. Meno evidente, invece, è l'impatto che il fumo può avere sulla salute mentale, soprattutto quando una depressione è già presente o sta lentamente prendendo forma.

Un'ampia analisi di dati epidemiologici tedeschi suggerisce che il legame tra fumo e benessere psicologico non sia casuale. Le abitudini tabagiche, osservate lungo l'arco della vita, si associano in modo sistematico alla frequenza e all'intensità dei sintomi depressivi. Non si tratta di singoli casi, ma di schemi che si ripetono nel tempo.

Lo studio si basa sui dati della NAKO Gesundheitsstudie, uno dei più ampi progetti di ricerca sulla popolazione mai condotti in Germania, coordinato da NAKO e analizzato sotto la guida dell'Istituto centrale per la salute mentale.

Sono state esaminate le informazioni di 173'890 adulti tra i 19 e i 72 anni, includendo diagnosi di depressione, sintomi attuali e dettagli sul comportamento di fumo.

Il quadro che emerge è coerente: chi fuma o ha fumato in passato riporta più spesso episodi depressivi rispetto a chi non ha mai fumato. La differenza riguarda sia la presenza di una depressione nel corso della vita sia i sintomi attuali. L'associazione è particolarmente evidente nella fascia d'età tra i 40 e i 59 anni.

Un aspetto centrale riguarda la quantità. Ogni sigaretta in più è associata a un aumento misurabile dei sintomi depressivi. In media, il punteggio cresce di 0,05 punti per sigaretta. Preso singolarmente può sembrare poco, ma su mesi e anni l'effetto si accumula, contribuendo a una maggiore sofferenza psicologica.

Conta anche quando si inizia a fumare. Chi comincia più tardi tende a sviluppare il primo episodio depressivo più avanti nel tempo. Per ogni anno di ritardo nell'inizio del fumo, l'esordio della depressione si sposta in media di circa un quarto d'anno. «Abbiamo analizzato in particolare le relazioni dose-risposta e i fattori temporali, come l'età di inizio e il tempo trascorso dalla cessazione», spiega Maja Völker dello ZI.

Il dato forse più incoraggiante riguarda lo smettere. Più tempo passa dall'ultima sigaretta, più lontano tende a essere l'ultimo episodio depressivo e più lievi risultano i sintomi attuali. «Un consumo più elevato era associato a sintomi più gravi, mentre un periodo più lungo di astinenza andava di pari passo con valori migliori», riassume Fabian Streit.

Gli autori sottolineano che lo studio non dimostra un rapporto di causa-effetto diretto. I dati si basano su questionari e fotografano un momento specifico, senza includere altri prodotti del tabacco. Ma l'insieme dei risultati è difficile da ignorare: il fumo non incide solo sul corpo, ma accompagna e amplifica anche la sofferenza emotiva.

In termini pratici, il messaggio è semplice. Ridurre il numero di sigarette è associato a un minore carico psicologico. E smettere, oltre ai benefici fisici, può rappresentare un passo concreto verso un miglior equilibrio mentale.