Intrigante anche per i giovani: l’intelligenza artificiale conquista la vita di tutti i giorni come quasi nessun altro mezzo di comunicazione. Pexels, cottonbro studio

Leggere il giornale è superato! Dallo studio JAMES 2024 emerge che i giovani preferiscono informarsi tramite Instagram, TikTok, WhatsApp e Snapchat e utilizzano sempre più l’intelligenza artificiale.

Hai fretta? blue News riassume per te: Lo studio JAMES 2024 evidenzia che il 71 per cento dei giovani ha già fatto esperienza con gli strumenti di IA.

Le app preferite dai giovani sono Instagram, TikTok, WhatsApp e Snapchat.

Uno spirito critico nell’uso dei media digitali è pertanto fondamentale. Mostra di più

I giovani non sono affatto stufi dei social media! Molto popolari sono Instagram, TikTok, WhatsApp e Snapchat nonché i giochi online. È quanto emerge dallo studio JAMES 2024 di ZHAW e Swisscom, che ogni due anni intervista circa 1000 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

Il fatto che i giovani preferiscano chattare e scrollare anziché leggere i giornali non sorprende, colpisce tuttavia la velocità con cui l’intelligenza artificiale (IA) sia stata integrata nella vita quotidiana: il 71 per cento dei giovani ha già fatto esperienze con ChatGPT e altri strumenti di IA.

Conoscere i rischi, proteggersi dagli abusi

L’IA e i social media sono un arricchimento per i giovani, tuttavia comportano anche dei rischi come mobbing, consumo eccessivo e informazioni errate.

I risultati dello studio JAMES mostrano che il cyberbullismo concerne più spesso i ragazzi rispetto alle ragazze. Al contempo i ragazzi postano più spesso soprannomi e commenti meschini sugli altri. Tra le ragazze, quasi la metà ha già subito molestie sessuali online.

Allo scopo di proteggere i giovani da contenuti nocivi e renderli attenti a un utilizzo responsabile, il supporto di genitori e insegnanti è fondamentale per aiutarli ad avere un approccio e utilizzare in modo critico i social media, ad esempio mediante contenuti didattici ludici.

Vita quotidiana in compagnia di Instagram e del calcio

Lo studio JAMES evidenzia come l’uso dei media online come lo streaming di musica e l’utilizzo delle reti sociali facciano ormai parte della vita quotidiana dei giovani, tanto che è difficile immaginare un ulteriore incremento.

Tuttavia gli adolescenti non pensano solo al cellulare: rispetto allo studio JAMES del 2022, è aumentata in particolare l’importanza dello sport, che viene ora citato come tipo di attività del tempo libero non mediale preferita. Inoltre i giovani continuano a leggere volentieri.

Per i genitori vale quindi la regola: incoraggiare i giovani a trascorrere del tempo senza media e sostenerli nell’utilizzo sicuro e critico.

Ecco i risultati principali dello studio JAMES 2024 In poco tempo l’intelligenza artificiale è entrata a far parte della quotidianità dei giovani, come nessun altro mezzo di comunicazione prima d’ora.

Il gaming è sempre più popolare.

Instagram, TikTok, WhatsApp e Snapchat sono le app per smartphone più popolari in tutte le fasce d’età.

I ragazzi sono molto più spesso sia autori sia vittime di cyberbullismo.

Quasi una ragazza su due ha subito molestie sessuali online.

Lo sport è l’attività del tempo libero non mediale preferita. Mostra di più