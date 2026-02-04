Il metano è tra i gas serra più potenti, ma alcune ricerche mostrano che può diventare una materia prima. Batteri specializzati lo convertono in carburanti, mangimi e bioplastiche, riducendo le emissioni invece di limitarle.

Covermedia Covermedia

Il metano, uno dei principali gas serra, contribuisce al riscaldamento globale circa 28 volte più dell'anidride carbonica. Finora, il modo migliore per affrontarlo è stato cercare di catturarlo o bruciarlo il più rapidamente possibile.

Ma nuove ricerche suggeriscono un'alternativa interessante: alcuni batteri, noti come metanotrofi, sono in grado di non solo degradare il metano, ma anche trasformarlo in carburanti, mangimi e bioplastiche.

Questi microrganismi si trovano naturalmente in ambienti come risaie, zone umide, discariche e miniere, dove il metano si forma. Utilizzando questo processo naturale, i ricercatori sperano di ridurre le emissioni di metano e allo stesso tempo generare valore aggiunto.

Come lavorano questi microrganismi?

I metanotrofi convertono il metano in metanolo, e successivamente in altri intermedi, fino a produrre CO₂, il tutto a temperatura ambiente e con un fabbisogno energetico ridotto rispetto alle tecnologie industriali tradizionali.

Questi batteri vengono già utilizzati in impianti di biogas e discariche per abbattere le emissioni di metano, ma il vero potenziale risiede nella possibilità di trasformare il gas in prodotti utili, come carburanti per l'industria chimica o bioplastiche biodegradabili.

Il processo è particolarmente interessante perché offre una soluzione sostenibile che potrebbe non solo ridurre le emissioni di gas serra, ma anche creare nuovi materiali riutilizzabili, legando così la protezione del clima alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità industriale.

Con ceppi batterici selezionati per evitare la produzione di protossido di azoto, un gas serra ancora più potente, questa tecnologia promette di ridurre il metano e, allo stesso tempo, affrontare altre sfide ambientali.