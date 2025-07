Dalla glicemia all'appetito, i batteri intestinali orchestrano il metabolismo e possono influenzare anche il tipo di grasso che accumuliamo.

Covermedia Covermedia

Nel nostro intestino vivono miliardi di batteri che formano un ecosistema complesso: il microbioma.

Questo universo invisibile regola molto più della digestione. Influenza gli ormoni, modula la glicemia e può persino determinare dove il corpo immagazzina il grasso. Durante una conferenza stampa congiunta, la Società Tedesca di Diabetologia e quella di Endocrinologia hanno messo in luce l'importanza del microbioma nella regolazione del metabolismo e degli ormoni.

Tra le sue funzioni, il microbioma agisce sull'ormone GLP-1, che regola il senso di fame. Contribuisce anche al controllo della glicemia e gioca un ruolo cruciale nella distribuzione del grasso corporeo. In particolare, può influenzare l'accumulo del cosiddetto grasso viscerale, che si deposita in profondità nel ventre e rappresenta un rischio concreto per cuore e metabolismo.

Modificare l'alimentazione ha un effetto diretto sulla composizione della flora intestinale. Secondo il professor Reiner Jumpertz-von Schwartzenberg, «una dieta a ridotto contenuto calorico può già in breve tempo provocare cambiamenti misurabili nel microbioma». Alcuni batteri, infatti, favoriscono un metabolismo più sano e rafforzano il sistema immunitario.

A fare la differenza sono soprattutto le fibre: cereali integrali, legumi, verdure e frutta nutrono i batteri benefici. Al contrario, zucchero e farine raffinate vanno limitati, perché favoriscono la proliferazione di ceppi meno favorevoli.

Un altro alleato del microbioma sono gli alimenti fermentati, come crauti, yogurt, kefir o kimchi, ricchi di batteri lattici vivi. Anche l'attività fisica regolare ha un impatto positivo. «L'obiettivo è un microbioma diversificato e ben bilanciato, in grado di svolgere funzioni fondamentali, dall'assorbimento dei nutrienti alla difesa contro i patogeni», spiega Jumpertz-von Schwartzenberg.

Al contrario, lo stress cronico può compromettere questo equilibrio. L'esposizione prolungata alla tensione altera la flora intestinale e può influenzare negativamente il controllo dell'appetito, la glicemia e persino la risposta immunitaria.

Oggi la medicina dispone già di farmaci in grado di agire sul metabolismo, come gli analoghi del GLP-1, ad esempio il semaglutide, utilizzato con successo nei casi di obesità e diabete. Ma secondo Jumpertz-von Schwartzenberg, il futuro è nel dialogo con i batteri: «Se impareremo ad attivare o modificare selettivamente il microbioma, potremmo aprire nuove strade terapeutiche contro obesità e diabete di tipo 2. Siamo solo all'inizio, ma il potenziale è enorme».

Chi desidera rinforzare la propria flora intestinale può cominciare da semplici cambiamenti quotidiani, senza bisogno di farmaci: alimentazione ricca di fibre, fermentati vivi, movimento regolare, meno zuccheri e soprattutto meno stress. Piccoli gesti che, messi insieme, fanno la differenza.