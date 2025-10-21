  1. Clienti privati
Il mistero del Sud L'oceano antartico continua a trattenere CO₂

Covermedia

21.10.2025 - 16:00

Una nuova ricerca del centro Alfred-Wegener-Institut svela perché il Sud dell'oceano continua ad assorbire enormi quantità di anidride carbonica, sfidando le previsioni dei modelli climatici.

Covermedia

21.10.2025, 16:00

21.10.2025, 16:09

È il più grande alleato del pianeta nella lotta al riscaldamento globale: l'oceano che circonda l'Antartide cattura più CO₂ di qualsiasi altro mare, assorbendo circa il 40 per cento dell'anidride carbonica emessa dall'uomo.

Senza questa gigantesca spugna naturale, le temperature globali sarebbero oggi nettamente più alte.

Eppure, secondo i modelli climatici, questa capacità di assorbimento avrebbe dovuto diminuire da tempo. L'aumento delle temperature e i venti più intensi del circolo polare avrebbero dovuto spingere verso la superficie le acque profonde ricche di CO₂, riducendo la capacità dell'oceano di immagazzinare nuovo gas serra. Ma le misurazioni più recenti raccontano tutt'altro.

Una nuova ricerca del centro Alfred-Wegener-Institut (AWI), pubblicata su Nature Climate Change, rivela che l'oceano antartico continua a comportarsi come una potente «trappola» per il carbonio. Il motivo? Una sorta di «coperchio invisibile» fatto di acqua dolce e fredda che blocca il gas in profondità.

«Le piogge e lo scioglimento dei ghiacci hanno reso la superficie dell'oceano meno salata e più leggera», spiega la dottoressa Léa Olivier, oceanografa e prima autrice dello studio. «Questa stratificazione crea una barriera che impedisce alla CO₂ delle profondità di risalire».

Analizzando i dati di oltre 1.100 spedizioni oceaniche tra il 1972 e il 2021, i ricercatori hanno scoperto che lo strato ricco di CO₂ si è spostato verso l'alto di circa 40 metri rispetto agli anni '90, ma resta ancora imprigionato sotto quella pellicola di acqua dolce. «È sorprendente che la risposta si trovasse letteralmente sotto la superficie», aggiunge Olivier.

Tuttavia, questo equilibrio è tutt'altro che stabile. Se i venti occidentali continueranno a intensificarsi, la fragile separazione tra le masse d'acqua potrebbe rompersi, liberando improvvisamente enormi quantità di CO₂ nell'atmosfera. «Il rischio è che l'effetto si inverta», avverte Olivier. «La stabilità che oggi trattiene il carbonio potrebbe trasformarsi nella causa della sua liberazione».

