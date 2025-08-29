  1. Clienti privati
Novità Un nuovo cemento rinfresca le città: fino a 5 gradi in meno senza condizionatori

Covermedia

29.8.2025 - 16:00

Un materiale innovativo riflette il 96% della luce solare e disperde il calore: test negli Stati Uniti mostrano che può abbassare la temperatura degli edifici di oltre 5 °C. Più comfort, meno emissioni.

Covermedia

29.08.2025, 16:00

29.08.2025, 16:08

Le estati nelle grandi città sono sempre più torride: asfalto, cemento e facciate accumulano calore e trasformano i centri urbani in vere e proprie «isole di calore».

Le temperature possono salire fino a dieci gradi in più rispetto alle aree circostanti, mentre i condizionatori lavorano senza sosta, consumando energia e aumentando le emissioni di CO2.

Un team di ricercatori internazionali ha sviluppato un nuovo tipo di cemento capace di invertire la tendenza: invece di assorbire calore, lo respinge. Pubblicato su Science, lo studio dimostra che il materiale mantiene le superfici più fresche e riduce drasticamente il bisogno di climatizzazione.

Un cemento «supercool»

Il segreto sta nella sua composizione: durante la fase di indurimento si formano minuscoli cristalli, gli ettringiti, che agiscono come milioni di microspecchi, riflettendo il 96% della luce solare. Al tempo stesso, il materiale emette il 96% della propria radiazione termica.

Il risultato? Nei test condotti su un tetto negli Stati Uniti, il cemento è rimasto fino a 5,4 °C più fresco dell'aria circostante e quasi 20 °C più freddo rispetto al cemento tradizionale, che può arrivare a toccare i 60 gradi.

Doppio vantaggio: meno energia, meno CO2

Oltre al raffrescamento passivo degli edifici, il nuovo processo produttivo riduce le emissioni già in fabbrica: la cottura del cemento richiede circa 200 gradi in meno rispetto agli standard, con un taglio del 25% delle emissioni nella fase di produzione.

Secondo le stime, nel ciclo di vita completo di un edificio – dalla costruzione alla gestione – il nuovo cemento potrebbe abbattere fino al 60% dell'energia destinata alla climatizzazione e contribuire a rendere le città più vivibili anche nei periodi di caldo estremo.

Robusto e versatile

Il materiale non è solo «green», ma anche resistente. Ha superato prove di compressione e flessione con valori superiori alla media del settore ed è risultato stabile dopo lunghi test di esposizione a raggi UV, cicli di gelo-disgelo e sostanze aggressive.

Un altro punto di forza: può essere applicato non solo nei nuovi edifici, ma anche in ristrutturazioni, su tetti e facciate già esistenti. È disponibile perfino in versioni colorate – dal rosso al verde – che mantengono comunque oltre il 90% di capacità riflettente.

Dal problema alla soluzione

Il cemento è responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2 ed è sempre stato considerato uno dei grandi «inquinatori» della filiera edilizia. Con questa innovazione, potrebbe diventare invece parte della soluzione.

Come scrivono i ricercatori: «Il Supercool Cement ha il potenziale per trasformare gli edifici da trappole di calore a veri e propri sistemi di raffrescamento naturale».

