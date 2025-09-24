A oltre 1.300 metri sotto la superficie del mare, al largo di Papua Nuova Guinea, i ricercatori hanno individuato un luogo unico: fonti idrotermali e sorgenti di metano che emergono a pochi centimetri di distanza. Un fenomeno mai osservato prima, che intreccia clima, geologia e biodiversità.

Covermedia Covermedia

Acqua calda e metano, uno dei gas serra più potenti, che sgorgano fianco a fianco dal fondale oceanico.

È lo scenario inaspettato che un team del GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ha documentato nella zona battezzata «Karambusel», davanti a Papua Nuova Guinea. Qui, a oltre 1.300 metri di profondità, le analisi hanno registrato un flusso d'acqua a 41,9 °C a soli 30 centimetri da una fonte gassosa di 10,2 °C. In un altro punto, la temperatura ha toccato i 51 °C, a fronte dei 2,6 °C dell'acqua circostante.

«Abbiamo osservato una sorgente calda che zampilla accanto a una sorgente fredda di gas: un fenomeno mai descritto prima», racconta l'oceanografo Philipp Brandl, a capo della spedizione.

Un laboratorio naturale di gas e metalli preziosi

Il metano rilevato raggiungeva concentrazioni record: oltre l'80% del gas emesso, con origine termogenica, cioè prodotto dalla degradazione di materiale organico negli strati profondi dei sedimenti. Un'anomalia geologica che vede acqua e gas risalire attraverso gli stessi canali rocciosi.

Anche le rocce raccontano una storia particolare: tracce di fasi ad alta temperatura hanno lasciato depositi di oro (fino a 28 microgrammi per grammo), argento, antimonio e arsenico. Oggi il sistema appare più freddo ma ancora attivo, con la formazione di minerali come orpimento e stibnite.

Un ecosistema sorprendentemente ricco

Il Karambusel non è solo geologia estrema: è anche un santuario di vita. Il nome significa «cozza» nella lingua Tok Pisin, e non a caso: fitte colonie di molluschi coprono i fondali, insieme a tubicoli, granchi, cirripedi e persino cetrioli di mare color viola. I ricercatori hanno contato almeno 23 specie tipiche di questi ambienti estremi, alcune probabilmente nuove alla scienza. «In certi punti non si vedeva più la roccia, tanto era fitta la colonizzazione» spiega Brandl.

Tra clima e rischi industriali

Il metano delle profondità marine solleva nuove domande sul ruolo degli oceani nel bilancio globale del carbonio. Comprendere la portata di queste emissioni sarà cruciale per affinare i modelli climatici. Ma la scoperta arriva in un contesto delicato: nelle vicinanze opera già una miniera d'oro, mentre permessi di esplorazione mineraria incombono sull'area.

«Con il Karambusel abbiamo scoperto un tesoro inaspettato di biodiversità che va protetto prima che gli interessi economici lo compromettano» avverte Brandl.