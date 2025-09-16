Il più grande aggiornamento dell'iPhone degli ultimi anni è in arrivo, ecco cosa c'è da sapere

iOS 26 sarà disponibile per tutti gli utenti lunedì sera intorno alle 19.00. Apple

iOS 26 è disponibile per tutti gli utenti a partire da lunedì sera, 15 settembre. Oltre al cambiamento fondamentale del design, l'aggiornamento contiene anche una serie di altre novità. Ecco una panoramica dei principali cambiamenti.

«Liquid Glass»: la trasparenza come ritornello

Il fulcro di iOS 26 è il nuovo design. «Liquid Glass» si concentra su trasparenza, profondità e movimento. Le cartelle appaiono tridimensionali, l'ora della schermata di blocco si adatta dinamicamente allo sfondo e le icone sono disponibili in varianti chiare e scure.

Persino Safari ne beneficia, con una barra degli indirizzi trasparente che fa apparire i siti web come se riempissero lo schermo. Apple non ha mai concesso così tante opzioni di personalizzazione.

Chi preferisce attenersi allo stile tradizionale può lasciare le app a colori e disattivare il design trasparente.

Focus sulla fotografia: la fotocamera più sottile

L'app fotocamera è stata riordinata. All'avvio gli utenti vedono solo le opzioni «Foto» e «Video». Le modalità speciali possono essere richiamate con i gesti.

Nell'app Foto, la nuova funzione 3D fa sì che le immagini sembrino vive quando si muove il dispositivo. Si tratta di un'evoluzione dello stile di visualizzazione immersivo di Apple, già visibile nella schermata di blocco.

Apple Intelligence: l'intelligenza artificiale tra vita quotidiana e gadget

La tanto attesa offensiva dell'IA di Apple è visibile in diversi ambiti. Le traduzioni in tempo reale di messaggi, chiamate e FaceTime dovrebbero funzionare quasi in tempo reale. Ma lo svizzero tedesco è probabilmente un ostacolo insormontabile al momento.

L'intelligenza visiva è in grado di riconoscere e analizzare i contenuti sullo schermo e trasferirli in altri contesti, ad esempio inserendo un evento da una locandina direttamente nel calendario. Ci sono anche espedienti creativi.

Gli utenti possono creare le proprie emoji con «Genmojis» o generare illustrazioni tramite Image Playground. Sono incluse anche funzioni pratiche. Ad esempio, le e-mail possono essere ricercate automaticamente per i dettagli della spedizione e Apple Music traduce i testi delle canzoni includendo la pronuncia.

Le traduzioni nei messaggi dovrebbero essere possibili quasi in tempo reale. Apple

Telefono e messaggi: comodità con effetti collaterali

Le app Telefono e Messaggi sono state notevolmente aggiornate. Un layout standardizzato raggruppa elenchi di chiamate, preferiti e messaggi vocali. L'«assistente di attesa» si fa carico dei tempi di attesa nelle linee telefoniche dirette e vi informa non appena un numero è disponibile.

Nell'app di messaggistica, le chat possono ora essere personalizzate con sfondi individuali, è possibile creare sondaggi e nascondere automaticamente i messaggi di spam. Una funzione che dovrebbe trovare un nuovo equilibrio tra utilità e sovraccarico.

Ecco come si presenta la nuova app del telefono. Apple

CarPlay Ultra: l'iPhone conquista l'abitacolo

Anche CarPlay è stato modernizzato. Le chiamate appaiono in una visualizzazione compatta senza coprire la navigazione.

Widget e attività live, ad esempio per lo stato delle consegne o i risultati sportivi, portano le informazioni in tempo reale nell'abitacolo. Apple sta così creando un legame più forte tra l'iPhone e il veicolo.

Giochi e musica: Apple unisce l'intrattenimento

Con la nuova app Giochi, Apple riunisce in un unico luogo i giochi dell'App Store e di Apple Arcade. Gli utenti possono visualizzare gli aggiornamenti, seguire gli eventi e collegarsi con gli amici nella scheda «Play-Together».

Apple Music si arricchisce di funzioni DJ, transizioni automatiche e pin preferiti personalizzati. L'iPhone diventa così un centro di intrattenimento.

La nuova app Apple Games. Apple

Sicurezza e protezione: dai bambini alla privacy

iOS 26 amplia i controlli parentali. I genitori possono autorizzare l'uso delle app in modo più differenziato e offuscare automaticamente i contenuti sensibili.

Safari offre una migliore protezione contro il «fingerprinting», un metodo di tracciamento che identifica gli utenti in base ai dati del singolo dispositivo.

Anche l'accessibilità è stata ampliata. I display Braille hanno un'interfaccia ottimizzata per i non vedenti e gli ipovedenti.

Piccoli dettagli di grande impatto: AirPods e Wallet

AirPods Pro 2 e AirPods 4 supporteranno in futuro registrazioni di qualità da studio e fungeranno da telecomando per la fotocamera dell'iPhone.

In Wallet, i biglietti aerei diventano interattivi. I gate, i ritardi e le mappe degli aeroporti appaiono come attività in tempo reale. Negli Stati Uniti sarà inoltre possibile utilizzare un ID digitale come passaporto.