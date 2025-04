Una pausa pranzo bilanciata, seguita da una breve passeggiata, può migliorare metabolismo, energia e qualità del sonno.

Covermedia Covermedia

Spesso trascurato nelle giornate più frenetiche, il pranzo è in realtà un momento chiave per mantenere stabili energia, umore e benessere generale. La nutrizionista Rosie Millen, specializzata in salute mentale e ambasciatrice di Verve Nutrition, spiega perché è importante prendersene cura.

Cosa mangiamo a pranzo fa la differenza

«La scienza è incredibile: ciò che si mangia a pranzo non influisce solo sull'energia pomeridiana, ma su tutto, dagli ormoni alla qualità del sonno», spiega Millen.

Per ottenere benefici reali, la nutrizionista consiglia un pasto completo e nutriente, ricco di proteine magre, carboidrati complessi e grassi sani.

«La chiave è scegliere alimenti che nutrano, non che appesantiscano l'apparato digerente. Mi piace creare quelli che chiamo piatti energetici, con una base di verdure a foglia scura, una porzione di proteine e grassi buoni come avocado o olio d'oliva».

Da evitare invece pane bianco, pasta e cibi raffinati: «Alzano rapidamente la glicemia e possono causare un crollo di energia nel primo pomeriggio».

Per supportare la digestione, Millen suggerisce anche di arricchire l'acqua con un misurino di Verve Transparent Greens V80, che contiene probiotici ed enzimi digestivi.

L'orario ideale per pranzare

Secondo Millen, il momento perfetto per mangiare va dalle 12.30 alle 13.30, quando il nostro metabolismo è più attivo.

«Il corpo segue un ritmo interno naturale e questa fascia oraria corrisponde al picco del cosiddetto fuoco digestivo (o agni, nella medicina tradizionale)», spiega l'esperta.

Saltare la pausa pranzo, specie per chi lavora in ambienti molto esigenti, può compromettere questo equilibrio. «In quel caso, è ancora più importante essere strategici e fare scelte alimentari consapevoli nella propria finestra alimentare».

Camminare dopo pranzo aiuta il metabolismo

Un gesto semplice come una passeggiata leggera può avere effetti sorprendenti.

«Un po' di movimento attiva la termogenesi da attività non di esercizio (NEAT), che aiuta a ottimizzare la risposta glicemica al pasto», afferma Millen.

Se invece dopo aver mangiato ci si sente subito stanchi o appesantiti, potrebbe essere il segnale che la composizione del pasto va rivista.