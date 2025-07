Una nuova analisi tedesco-olandese lancia l'allarme: la temperatura del Reno continua a salire a causa del cambiamento climatico. Le conseguenze colpiscono l'ecosistema, la fornitura d'acqua e settori chiave come agricoltura, industria e trasporti.

Covermedia Covermedia

Il cambiamento climatico non è un rischio futuro per il Reno: è una realtà già in corso.

Negli ultimi decenni, la temperatura delle sue acque è aumentata costantemente, soprattutto nella zona a sud, intorno a Basilea, dove si registra un incremento medio di circa 0,4 °C ogni dieci anni. E secondo una nuova analisi condotta dalla Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) e dall'istituto olandese Deltares, questo riscaldamento è destinato a peggiorare.

Le proiezioni modellate nell'ambito della Commissione internazionale per la protezione del Reno (IKSR) indicano che entro il 2100, in base allo scenario climatico considerato, le acque del fiume potrebbero risultare fino a 4,2 °C più calde rispetto al periodo di riferimento 1990-2010. Una trasformazione drastica, che potrebbe cambiare profondamente il volto del fiume più importante d'Europa.

A rendere ancora più evidente il rischio sono i dati sulle temperature estreme: entro la fine del secolo, si potrebbero registrare fino a 50 giorni all'anno con acque sopra i 25 °C e oltre 100 giorni con temperature superiori ai 21,5 °C, mentre i giorni con temperature inferiori ai 10 °C caleranno drasticamente. Tutto questo avrà un impatto diretto sulla vita nel fiume. Con meno ossigeno disponibile, diverse specie ittiche, come la sensibile e già minacciata äsche (una trota di fiume tipica delle acque fredde), potrebbero scomparire. Al contrario, specie più resistenti al calore, come il siluro, troveranno condizioni ideali per proliferare, alterando l'equilibrio ecologico del fiume.

Ma non è solo la natura a pagare il prezzo. Le ricadute riguardano anche la nostra quotidianità. Molte industrie che utilizzano l'acqua del Reno per il raffreddamento saranno costrette a ridurre la produzione o addirittura fermarsi nei periodi di caldo estremo. Gli agricoltori rischiano di perdere una risorsa essenziale per l'irrigazione. E la navigazione fluviale, già oggi colpita da livelli d'acqua troppo bassi, potrebbe subire ulteriori interruzioni. Con meno acqua disponibile, le navi non possono essere caricate completamente, rallentando i trasporti e facendo lievitare i costi.

Il Reno è molto più di un corso d'acqua: rifornisce circa 30 milioni di persone con acqua potabile, è un'arteria logistica cruciale e svolge un ruolo chiave per l'industria e la produzione energetica. Se la sua temperatura continua a salire e la disponibilità d'acqua a scendere, interi sistemi economici e sociali rischiano di entrare in crisi.

Per questo, secondo gli esperti della IKSR, le risposte non possono limitarsi a interventi locali. Serve una strategia condivisa tra gli Stati attraversati dal fiume, basata su dati concreti, coordinamento e pianificazione a lungo termine. Solo così sarà possibile proteggere, anche in un futuro più caldo, quella che oggi è una delle risorse vitali più preziose dell'Europa centrale.