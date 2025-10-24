Non si può più barare... Covermedia

Lo strumento, chiamato gtAge, potrebbe in futuro aiutare a prevedere il rischio di malattie legate all'invecchiamento e a monitorare l'impatto dello stile di vita sulla salute.

Covermedia Covermedia

Non tutti invecchiano allo stesso ritmo.

C'è chi resta in salute fino a tarda età e chi, già a quarant'anni, deve fare i conti con ipertensione, diabete o disturbi metabolici. La differenza non è solo genetica: l'età anagrafica non dice quanto il corpo sia davvero «vecchio».

Ora, un gruppo di ricercatori di Australia, Cina e Germania ha trovato un modo per misurare l'età biologica attraverso il sangue, grazie a una nuova intelligenza artificiale in grado di leggere i segni dell'invecchiamento invisibili all'occhio umano.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Engineering e coordinato dall'Edith Cowan University di Perth, descrive un algoritmo chiamato AlphaSnake, che combina due tipi di dati biologici: le strutture zuccherine legate agli anticorpi (IgG-N-glicani) e l'attività dei geni nelle cellule del sangue. Entrambi cambiano con il passare del tempo, ma in modi diversi.

Unendo questi segnali, l'IA ha creato un nuovo «orologio dell'età» chiamato gtAge, in grado di stimare l'età reale dell'organismo con un'accuratezza dell'85 per cento – molto superiore a quella dei metodi precedenti.

«L'età cronologica indica solo quanti anni sono passati dalla nascita», spiega il coautore Xingang Li. «L'età biologica invece mostra quanto è invecchiato il corpo, influenzato da genetica, abitudini e malattie».

Per verificare la validità del modello, i ricercatori hanno analizzato campioni di sangue di 302 adulti tra i 46 e i 66 anni, provenienti dallo studio Busselton Healthy Ageing in Australia occidentale. Il confronto tra l'età stimata dalla IA e quella reale ha mostrato un dato chiave: chi risultava biologicamente più vecchio aveva anche valori ematici peggiori.

In particolare, si osservavano livelli più bassi di colesterolo HDL, più alti di zuccheri nel sangue e trigliceridi, e un aumento del colesterolo LDL. Segnali che spesso precedono l'insorgenza di malattie metaboliche e cardiovascolari.