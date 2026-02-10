Covermedia

Secondo una ricerca norvegese la convinzione di poter migliorare fa la differenza e introduce un test capace di misurare il cosiddetto Growth Mindset.

Il successo comincia spesso nella mente.

A confermarlo è uno studio condotto dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU), che ha analizzato il ruolo dell'atteggiamento mentale nel raggiungimento degli obiettivi personali. Il team guidato dal professor Hermundur Sigmundsson ha sviluppato uno strumento in grado di misurare se una persona possiede quella disposizione interiore che favorisce crescita e miglioramento continuo: il Growth Mindset.

Con questa espressione si indica la convinzione che le capacità non siano fisse, ma possano essere sviluppate con esercizio, impegno e perseveranza. Chi adotta questo approccio non vive le difficoltà come ostacoli, ma come occasioni per imparare. «Si tratta di credere in se stessi e di puntare a obiettivi a lungo termine», spiega Sigmundsson, parlando di un vero e proprio «sentimento di poter riuscire».

Secondo i ricercatori, il potenziale di questa impostazione è enorme, soprattutto in ambito scolastico e lavorativo. I risultati, infatti, non dipendono solo dal talento innato, ma anche da quanta energia una persona è disposta a investire. In classe, per esempio, adattare i compiti al livello degli studenti potrebbe favorire esperienze di successo e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

La ricerca evidenzia anche un legame chiaro tra Growth Mindset, passione e determinazione. Sigmundsson ha analizzato i dati insieme alla professoressa Monika Haga, coinvolgendo oltre 1.500 partecipanti tra i 13 e i 77 anni. Sono stati valutati elementi come forza di volontà, orientamento agli obiettivi e pensiero positivo. «Le differenze sono evidenti quando confrontiamo il cinque per cento dei pensatori più positivi con quelli più negativi», sottolinea il ricercatore.

Su questa base è nato un test che rende misurabile il Growth Mindset. In una successiva indagine, a cui hanno partecipato 723 persone tra i 16 e gli 85 anni, ai soggetti è stato chiesto di esprimere il proprio grado di accordo con affermazioni come «vedo le sfide come opportunità» o «l'impegno mi rende più forte». I risultati si sono dimostrati affidabili e indipendenti dall'età.

Per gli autori, questo strumento apre la strada a interventi mirati per sostenere chi vuole raggiungere i propri obiettivi. Il messaggio finale è chiaro: il successo non è solo una questione di talento. L'atteggiamento mentale, e la capacità di credere nel miglioramento, giocano un ruolo decisivo in ogni fase della vita.