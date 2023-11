Scattare foto, elaborarle e navigare in tutta sicurezza in internet: Swisscom propone corsi per l’uso sicuro di smartphone e tablet. Swisscom

Chi possiede uno smartphone o un tablet apprezza un piccolo aiuto e qualche consiglio di tanto in tanto. Per questo motivo Swisscom propone corsi in presenza. Il coach Marcel Curien svela dove i principianti possono trovare l’assistenza di esperti.

I distributori automatici di biglietti scompaiono, il pagamento senza contanti è ormai diffuso e lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni. L’uso competente dei media digitali è importante per tutti gli strati sociali.

Nell’ambito della sostenibilità sociale, Swisscom s’impegna a favorire un uso corretto dei nuovi media, divulgando il know-how sotto forma di corsi, video e istruzioni che migliorano l'uso dei media digitali in tutti gli ambiti della vita.

Prenotare un corso, porre domande

Swisscom offre corsi in presenza in diverse sedi, ad esempio nelle città di San Gallo, Zurigo, Losanna e Locarno. In questi corsi i partecipanti apprendono dagli esperti come possono utilizzare il loro smartphone o tablet nella vita quotidiana e come sfruttarlo al meglio.

Gli esperti di Swisscom e il coach Marcel Curien consigliano di frequentare questi corsi a tutti coloro che desiderano conoscere più a fondo il proprio dispositivo. Gli insegnanti si prendono il tempo per rispondere a domande individuali.

«In veste di trainer accompagno le persone nel mondo digitale. Nei corsi mostriamo le opportunità e rendiamo attenti ai rischi.» Marcel Curien coach ed esperto

Sono disponibili corsi per tutti gli argomenti possibili: fotografare e filmare con lo smartphone o navigare sicuri in internet.

«Durante i corsi cerchiamo di trasmettere alle persone una conoscenza pratica, in modo che possano sfruttare le opportunità del mondo digitale nella loro vita quotidiana», spiega Marcel Curien. I corsi sono tenuti da diversi esperti ed esperte e da trainer.

Suggerimento: tre app utili

La scelta di app è enorme. Esistono utili assistenti per ogni genere di cose, ecco tre consigli:

Acquistare i biglietti dei trasporti pubblici 🚋 Con lo smartphone si possono acquistare con pochi clic biglietti per treni, autobus ecc. L’app «Mobile FFS» è tra le più apprezzate in Svizzera. Oltre all'acquisto di biglietti, l’app offre anche l’orario in tempo reale e informazioni sulla composizione dei treni, ad es. quali vagoni prevedono posti per le biciclette o le carrozzine dei bambini. Mostra di più

Pagare il parcheggio 🚘 Sono finiti i tempi in cui gli automobilisti inserivano la moneta nel parchimetro. Oggi è possibile pagare il parcheggio comodamente tramite l’app. Il vantaggio: non occorre decidere in anticipo per quanto tempo l’auto rimarrà parcheggiata. Solitamente tramite l’app si paga solo il tempo effettivo di utilizzo del parcheggio. Mostra di più

Organizzare la spesa 🛒 Il latte è finito. Chi fa la spesa? Le app per fare la spesa permettono di condividere la lista della spesa con i familiari, con il partner o i coinquilini. Chi fa la spesa depenna i prodotti e in questo modo tutti sanno cosa è già stato acquistato. Mostra di più

Primo aiuto

Chi è confrontato con piccoli problemi, trova consiglio online su Swisscom Campus: nei video di breve durata, esperte ed esperti come Marcel Curien mostrano come attivare e disattivare il Combox, salvare nuovi contatti, scaricare le app e molto altro.