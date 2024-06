Saltare i pasti può portare a spuntini non salutari.

Covermedia

È comune sentirsi frustrati se non riuscite a perdere peso nonostante le vostre scelte di vita sane.

Esiste una quantità enorme di informazioni fuorvianti sulla perdita di peso, che possono portare a diversi errori.

Gli esperti di Goal Plans, alimentati da MuscleFood.com, hanno identificato alcuni dei malintesi più comuni nella perdita di peso.

Saltare i pasti

Uno degli errori più comuni che le persone commettono quando cercano di perdere peso è saltare i pasti. «Le persone che vogliono ridurre l'apporto calorico giornaliero a volte ricorrono a saltare i pasti», dicono gli esperti. «Tuttavia, poiché questo può portare a una fame estrema così che le persone tendono a mangiare troppo durante il pasto successivo e a fare più spuntini durante il giorno. Saltare i pasti rallenta anche il metabolismo».

Non prendersi abbastanza giorni di riposo

Fare troppo esercizio fisico può rapidamente portare a esaurimento e infortuni. «Sebbene l'esercizio fisico sia una parte importante del percorso di fitness, esagerare può fare più male che bene», avvertono gli esperti. «L'allenamento eccessivo aumenta i livelli di cortisolo, facendoti sentire più stressato e rendendo più difficile per il tuo corpo bruciare grassi».

Concentrarsi solo sulla bilancia

È importante riconoscere che il tuo peso fluttuerà durante il giorno. «Non scoraggiarti se ti alleni e mangi sano, ma non vedi risultati sulla bilancia», insistono. «Ci sono diverse ragioni per le fluttuazioni del peso, come la ritenzione idrica, l'aumento della massa muscolare e il peso del cibo non digerito. Prendere le misure e fare foto dei progressi sono modi migliori per monitorare la perdita di grasso».

Diete drastiche

Le diete drastiche sono diventate sempre più popolari con l'ascesa dei social media, ma si sono dimostrate insostenibili e non salutari. «Le diete drastiche possono aiutarti a perdere peso rapidamente, ma possono anche rallentare il tuo metabolismo», consigliano gli esperti. «Quando mangi troppo poche calorie, il tuo corpo si adatta immagazzinandole più a lungo e bruciandole a un ritmo più lento. Una volta terminata la dieta, è molto probabile che tu riprenda il peso perso».

Evitare il sollevamento pesi

Sebbene il cardio sia spesso associato alla perdita di peso, dovresti includere anche il sollevamento pesi nella tua routine di esercizi. «Il sollevamento pesi è ottimo per la perdita di peso perché aiuta ad aumentare il numero di calorie bruciate a riposo», spiegano. «Questo significa che puoi bruciare calorie anche dopo l'allenamento mentre il tuo corpo si riprende e ripara il tessuto muscolare».

