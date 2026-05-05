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Salute Ecco come continuare a fumare dopo un infarto aumenta il rischio di complicazioni

Covermedia

5.5.2026 - 16:00

Smettere di fumare dopo un infarto riduce drasticamente il rischio di nuovi eventi cardiaci e migliora il recupero del cuore.

Covermedia

05.05.2026, 16:00

05.05.2026, 16:07

Un infarto non è solo un'emergenza, ma un punto di svolta per la salute del cuore.

Da quel momento, il recupero dipende non solo dalle cure ricevute in ospedale, ma anche dalle scelte successive. Tra queste, smettere di fumare è una delle più decisive.

Lo dimostrano i dati raccolti a Innsbruck, dove i medici hanno seguito per mesi l'evoluzione del cuore tramite risonanza magnetica.

Nello studio dell'Università di medicina, 672 pazienti al primo infarto sono stati monitorati nel tempo dopo il trattamento standard con angioplastica.

La differenza arriva nei mesi dopo l'evento

All'inizio, il danno al muscolo cardiaco risultava simile tra fumatori e non fumatori. La differenza emerge nei mesi successivi.

Chi ha smesso di fumare ha mostrato una ripresa molto più marcata: dopo un anno, l'area danneggiata si era ridotta in media del 62%, contro il 47% nei pazienti che hanno continuato a fumare.

«Smettere di fumare dopo un primo infarto sembra essere un fattore chiave per migliorare la guarigione del cuore», osservano i ricercatori.

Quando non si fuma il rischio di nuovi attacchi si riduce

Il beneficio riguarda anche il rischio di nuovi eventi.

Nei tre anni successivi, il 12% dei pazienti che hanno continuato a fumare ha avuto complicazioni gravi, come un nuovo infarto o il decesso. Tra chi ha smesso, la percentuale scende al 4%. In altre parole, il rischio si riduce a circa un terzo.

L'effetto è rapido. Già nei primi mesi senza fumo, il corpo mostra segnali di miglioramento: la circolazione sanguigna diventa più efficiente, diminuiscono le infiammazioni e si riduce lo stress ossidativo che danneggia le cellule. Tutti fattori che favoriscono la rigenerazione del tessuto cardiaco.

Più della metà continua a fumare

Nonostante questo, smettere non è automatico.

Nello studio, il 57% dei pazienti fumava al momento dell'infarto, ma solo il 48% di loro ha smesso dopo l'evento. Più della metà ha continuato a fumare, nonostante il rischio.

I dati sono chiari: smettere di fumare non è una scelta opzionale, ma parte integrante della terapia dopo un infarto.

Il danno iniziale può essere simile per tutti, ma è il comportamento nei mesi successivi a determinare davvero il futuro del cuore.

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