Una ricerca pubblicata su «Circulation Research» mostra che, dopo un infarto, il cuore umano è in grado di produrre nuove cellule muscolari – anche se in misura limitata. Un risultato che apre nuove prospettive terapeutiche.

Covermedia Covermedia

Per decenni la medicina ha ritenuto che le cellule muscolari del cuore perse dopo un infarto fossero definitivamente irrecuperabili.

Le terapie hanno migliorato la sopravvivenza e limitato le complicanze, ma l'idea di una vera rigenerazione sembrava fuori portata. Ora uno studio coordinato dalla University of Sydney e dal Royal Prince Alfred Hospital suggerisce che il cuore umano possieda, almeno in parte, una capacità di autoriparazione.

Il team guidato da Robert D. Hume ha analizzato tessuto cardiaco umano prelevato cinque giorni dopo un infarto acuto, in un caso di donazione a fini di ricerca.

Il campione è stato conservato entro 15 minuti dall'espianto, permettendo un'analisi dettagliata del ventricolo sinistro, la principale camera di pompaggio del cuore.

Alcune cellule muscolari cardiache si replicano

Nel tessuto danneggiato i ricercatori hanno osservato un aumento marcato di marcatori di mitosi – la fase in cui il nucleo cellulare si divide – e di citochinesi, il processo che porta alla formazione di due cellule distinte.

In altre parole, alcune cellule muscolari cardiache adulte stavano effettivamente tentando di replicarsi.

«Abbiamo dimostrato che le cellule muscolari cardiache adulte possono entrare in mitosi e completare la divisione cellulare in risposta alla carenza di ossigeno», spiega Hume.

Secondo Sean Lal, coautore dello studio, «è la prima volta che ciò viene documentato direttamente nell'uomo, confermando quanto osservato per anni nei modelli animali».

Un dato significativo, ma non rivoluzionario

Il dato è significativo, ma non rivoluzionario nel breve termine. Un infarto grave può distruggere fino a un terzo dei circa tre miliardi di cardiomiociti presenti nel cuore umano.

La rigenerazione osservata non è sufficiente a compensare completamente questa perdita, e la formazione di tessuto cicatriziale resta un problema clinico centrale.

Tuttavia, la scoperta modifica il paradigma: il cuore adulto non è un organo totalmente incapace di rinnovarsi. Attiva un tentativo di riparazione che finora non era stato dimostrato in modo così chiaro nell'uomo.

Non è una «guarigione» dell'infarto

Molti pazienti sviluppano insufficienza cardiaca dopo un infarto, con riduzione della capacità di pompa e qualità di vita compromessa. Le terapie attuali puntano soprattutto a rallentare il deterioramento.

Se i meccanismi molecolari che stimolano questa limitata rigenerazione potranno essere potenziati farmacologicamente, si potrebbe in futuro rafforzare la risposta naturale del cuore.

Non si tratta ancora di una «guarigione» dell'infarto. Ma il messaggio è importante: il cuore umano conserva un potenziale rigenerativo finora sottovalutato. E comprenderlo potrebbe essere il primo passo verso strategie capaci di trasformare un tentativo biologico debole in una vera terapia riparativa.