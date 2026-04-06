L'intelligenza artificiale al lavoro: opportunità o trappola? (immagine simbolica). Keystone

L'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro anche in Svizzera, ma dietro l'efficienza promessa emergono già i primi problemi concreti: errori nelle selezioni, bias e rischi di discriminazione.

Hai fretta? blue News riassume per te L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi di assunzione, ma porta con sé errori e criticità.

Gli algoritmi rischiano di penalizzare soprattutto le donne, favorendo carriere lineari tipicamente maschili.

Tra opportunità e rischi, resta centrale il tema della regolamentazione e delle scelte umane. Mostra di più

L'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nel mondo del lavoro, cambiando concretamente il modo in cui le aziende selezionano e gestiscono il personale.

Se da un lato promette maggiore rapidità ed efficienza, dall'altro iniziano a emergere i primi problemi concreti, soprattutto legati al rischio di errori e discriminazioni. A metterlo in luce è un approfondimento della «RSI».

In Svizzera, il quadro resta prudente. Le previsioni di assunzione per il secondo trimestre del 2026 non mostrano grandi slanci, secondo i dati del rapporto trimestrale di «Manpower».

Le aziende continuano a puntare su modelli flessibili e su una ricerca mirata di profili qualificati, ma integrano sempre più spesso strumenti di intelligenza artificiale nei processi di selezione.

Tra automazione e limiti

È proprio nella fase di reclutamento che emergono le principali criticità. Diversi responsabili delle risorse umane segnalano casi in cui candidati validi vengono scartati per errore.

In altri, gli algoritmi propongono profili poco adatti o influenzati da bias (pregiudizi nei dati ndr) difficili da individuare.

Il rischio di penalizzare le donne

Il tema diventa ancora più sensibile osservando l'impatto sulle donne. Gli algoritmi si basano su dati del passato e tendono a favorire percorsi lineari e senza interruzioni, più frequenti tra gli uomini. Di conseguenza, carriere segnate da pause, lavoro a tempo parziale o cambi di direzione rischiano di essere penalizzate.

L'informatica svizzera Bea Knecht ha spiegato al programma «SEIDISERA» che i sistemi riflettono ciò che apprendono: se le esperienze femminili sono meno presenti nei dati, finiscono per essere meno considerate anche nei risultati.

Per Solange Ghernaouti, professoressa all'Università di Losanna, il rischio è ancora più ampio: gli algoritmi possono trasformarsi in strumenti che automatizzano disuguaglianze già esistenti, rendendole meno visibili proprio perché integrate nei sistemi.

Tra opportunità e necessità di regole

Accanto ai rischi, però, esistono anche opportunità. La stessa Knecht sottolinea come l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento accessibile e utile anche per le donne, a patto che venga compreso e utilizzato in modo consapevole.

Resta però aperta la questione delle regole. La politologa Anna Jobin invita a non lasciare queste decisioni ai soli tecnici, ma a coinvolgere la società nel suo insieme, includendo anche una prospettiva di genere.

Anche aumentare la presenza femminile nei settori scientifici, da solo, non basta. Secondo Ghernaouti servono nuovi modelli e una visione più pluralista per affrontare il problema alla radice.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel lavoro è ancora tutt'altro che definito, conclude la «RSI»: saranno le scelte umane a determinare come questa tecnologia verrà utilizzata e con quali conseguenze.