Brevi messaggi generati dall'intelligenza artificiale possono spingere a muoversi di più, ma l'efficacia cala quando le persone sanno che arrivano da una macchina.

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Un semplice messaggio sullo smartphone può bastare per incoraggiare a muoversi di più.

Oggi questi suggerimenti vengono spesso creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di rendere l'attività fisica più accessibile nella vita quotidiana. Ma c'è un ostacolo inatteso: la fiducia.

Una ricerca dell'Università del Michigan (University of Michigan) mostra che le persone reagiscono positivamente ai contenuti, almeno inizialmente. Tuttavia, quando scoprono che i messaggi sono generati da un sistema automatico, diventano più critiche.

Lo studio ha coinvolto 630 partecipanti sopra i 40 anni, che hanno valutato 80 messaggi motivazionali, per un totale di quasi 50.000 giudizi. Nel complesso, i contenuti sono stati ben accolti: solo una piccola percentuale è stata considerata inappropriata o di bassa qualità.

La differenza emerge quando entra in gioco l'origine del messaggio. Chi sapeva che i testi erano stati scritti da un'intelligenza artificiale li ha valutati in modo più severo. «All'inizio sembrava un paradosso», spiega Allyson Tabaczynski. «Ma chi ha un atteggiamento positivo verso l'IA conosce anche meglio i suoi limiti».

Le critiche non riguardano tanto il tono, quanto la scarsa aderenza alla vita reale. Molti suggerimenti risultano poco pratici o lontani dalle abitudini quotidiane. Proposte come ballare o cambiare routine durante il caffè vengono spesso percepite come poco pertinenti.

Al contrario, i messaggi più efficaci sono quelli chiari e diretti: inviti semplici ad alzarsi, camminare o muoversi subito funzionano meglio rispetto a consigli generici o troppo vaghi.

Dietro questi testi c'è comunque un lavoro accurato. I ricercatori li hanno revisionati più volte, fino a renderli coerenti con le indicazioni scientifiche e comprensibili per il pubblico.

Secondo lo studio, l'intelligenza artificiale ha un grande potenziale per diffondere su larga scala programmi di promozione della salute. Ma la sua efficacia non dipende solo dalla qualità dei contenuti.

La vera sfida è la fiducia. Perché un messaggio funzioni, deve sembrare rilevante, credibile e adatto alla persona che lo riceve. Senza questo elemento, anche il consiglio più corretto rischia di essere ignorato.