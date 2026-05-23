Secondo l'esperta «no pain, no gain» è un mito. IMAGO/YAY Images

L'allenamento mirato diventa più importante in età avanzata se si vuole vivere il più a lungo possibile e nel migliore dei modi. L'esperta di longevità Shirley Eichenberger-Archer spiega in un'intervista perché è così e a cosa bisogna prestare attenzione.

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te L'attività fisica è un pilastro centrale della longevità. Ma funziona in modo diverso per uomini e donne.

Ci sono ancora molti miti persistenti sulla longevità e sull'allenamento.

blue News ha parlato con l'esperta di longevità Shirley Eichenberger-Archer nell'ambito del panel privato di Technogym «Longevity in Motion». Mostra di più

Cosa cambia maggiormente nel corpo dopo i 40 o 50 anni?

Sia le donne che gli uomini subiscono cambiamenti ormonali con l'avanzare dell'età. Nelle donne inizia la perimenopausa, seguita dalla menopausa, che riduce gradualmente i livelli di estrogeni.

Gli uomini attraversano la cosiddetta andropausa, durante la quale anche i livelli ormonali cambiano, anche se di solito più lentamente.

Questi cambiamenti ormonali sono tra i più importanti cambiamenti fisici a partire dalla mezza età.

Cosa significa per uomini e donne?

Le donne e gli uomini hanno fondamentalmente gli stessi ormoni, ma in quantità diverse. Nelle donne i livelli di estrogeni si riducono notevolmente con il passare del tempo, riducendo la protezione del cuore e dei vasi sanguigni.

Gli uomini hanno livelli di estrogeni più bassi fin dall'inizio, motivo per cui le alterazioni dei vasi sanguigni spesso si manifestano prima. Anche negli uomini i livelli di testosterone si riducono lentamente con l'età, fenomeno noto anche come andropausa.

Ma questo processo è molto più graduale e meno brusco che nelle donne. Per questo motivo i cambiamenti nelle donne si verificano di solito più tardi, ma sono spesso più evidenti.

Cosa viene più spesso sottovalutato in relazione all'esercizio fisico e alla salute?

Il rischio per il cuore e i vasi sanguigni viene sottovalutato quando le persone trascurano la propria salute, soprattutto gli uomini. Il colesterolo alto o l'infiammazione, ad esempio, possono portare a un infarto o a un ictus precoce.

Allo stesso tempo, il testosterone diminuisce nelle donne e negli uomini con l'avanzare dell'età, rendendo molto più difficile costruire e mantenere la massa muscolare.

È un problema?

Sì, quando i livelli di testosterone diminuiscono, la massa magra diminuisce e il metabolismo rallenta. In giovane età ci si concentra soprattutto sulla costruzione della massa muscolare e delle ossa, mentre a partire dai 50 anni circa ci si concentra maggiormente sul loro mantenimento.

Allo stesso tempo, il consumo di energia cambia, per cui anche le abitudini alimentari devono essere adattate per evitare un aumento di peso indesiderato e mantenere la massa muscolare.

Inoltre le donne hanno in genere una quantità di testosterone significativamente inferiore, motivo per cui una crescita muscolare pronunciata è rara senza ormoni aggiuntivi.

L'esercizio fisico rimane un fattore chiave, non solo per motivi sportivi o estetici, ma anche per mantenere le prestazioni fisiche e la qualità della vita.

L'esperta Shirley Eichenberger-Archer shirleyeichenbergerarcher.com Shirley Eichenberger-Archer ha più di 30 anni di esperienza nel campo del benessere integrativo, della mindfulness, del movimento e dell'invecchiamento sano, di cui 15 anni presso il Prevention Research Center della Stanford University. Il suo lavoro combina la saggezza tradizionale dell'Asia orientale con la scienza basata sull'evidenza. Offre consulenza a clienti privati e dirigenti in materia di salute e longevità e parla a livello internazionale di invecchiamento sano. La pluripremiata istruttrice di fitness e giornalista sanitaria è anche autrice di 16 libri, tradotti in numerose lingue e venduti in tutto il mondo, nonché istruttrice di pilates e ambasciatrice di Technogym.

Cosa si può fare per diventare più forte dopo i 40 anni?

Allenamento di forza pesante. In altre parole, allenarsi con pesi pesanti e poche ripetizioni. Il solo allenamento di resistenza non è sufficiente.

È importante anche un adeguato apporto proteico, ma il corpo non può assorbire più di 30 grammi di proteine alla volta.

Gli integratori non sono assolutamente necessari, ma una quantità sufficiente di proteine è fondamentale.

In che modo l'allenamento di un 50enne dovrebbe essere diverso da quello di un 20enne?

L'obiettivo è la forza funzionale, ovvero la capacità di muoversi autonomamente nella vita quotidiana.

Molte persone anziane perdono questa capacità e non hanno la forza di sollevare o trasportare oggetti. La forza della parte superiore del corpo è particolarmente importante, ad esempio per spingersi fuori dal letto o alzarsi da una sedia.

È sempre meglio allenarsi di più o il corpo ha bisogno di più riposo con l'avanzare dell'età?

Più allenamento non è automaticamente meglio. Con l'avanzare dell'età, il corpo ha bisogno di più tempo per recuperare dopo uno sforzo intenso, soprattutto dopo un allenamento di forza.

Ma questo aspetto rimane centrale quando si tratta di costruire e mantenere la massa muscolare.

Inoltre «allenamento» è un concetto moderno: un tempo l'attività fisica era una parte naturale della vita quotidiana, come camminare, trasportare oggetti o salire le scale. Questo movimento quotidiano è un'aggiunta importante, ma non può sostituire un allenamento mirato della forza.

La chiave è quindi la combinazione di un regolare allenamento della forza e di un sufficiente esercizio fisico nella vita quotidiana, oltre a un sufficiente riposo.

Quale tipo di esercizio diventa più importante con l'età?

Il movimento lungo l'intero arco di movimento. Dobbiamo allungarci, occupare spazio e rimanere flessibili. La flessibilità è importante quanto il movimento quotidiano ed è relativamente facile da allenare.

Che ruolo ha il ciclo femminile nell'allenamento?

Per molto tempo le donne non sono state prese in considerazione negli studi, in parte a causa del loro ciclo mestruale. Oggi le ricerche dimostrano che è possibile tenerne conto.

Ad esempio, le donne sono più efficienti in alcune fasi del ciclo, mentre il rischio di lesioni aumenta in altre. Questo è vero soprattutto finché il ciclo è regolare. Diventa meno regolare durante la perimenopausa e non gioca più alcun ruolo dopo la menopausa.

Ma le donne possono allenarsi con continuità e ottenere buoni risultati. Le donne non sono «piccoli uomini»: hanno esigenze fisiologiche proprie che dipendono dalla loro fase di vita.

Quando l'allenamento intensivo aiuta ad affrontare lo stress e quando invece fa più male?

La percezione di sé è fondamentale. Bisogna distinguere: sono mentalmente stanco o fisicamente esausto? Se si è stanchi solo mentalmente, l'allenamento intensivo può essere d'aiuto.

Se invece siete fisicamente stanchi, il vostro corpo ha bisogno di riposare, ad esempio facendo stretching, rilassamento o meditazione.

Quali consigli per il fitness sono problematici?

No pain, no gain (nessun dolore, nessun progresso, ndr) è un mito. Il dolore è un segnale di allarme del corpo e va preso sul serio.

È importante fare una distinzione: una sensazione di bruciore nei muscoli durante lo sforzo è normale, ma non lo è un dolore acuto o persistente. In questi casi, è necessario ridurre il carico, modificare l'esercizio o fare una pausa.

Cosa viene sopravvalutato nell'ambito della longevità e cosa viene sottovalutato?

Il biohacking (auto-ottimizzazione attraverso la raccolta e la valutazione dei dati corporei con l'ausilio della tecnologia, ndr.) è spesso sopravvalutato come soluzione completa per la longevità.

Sebbene metodi come la crioterapia o la terapia a luce rossa possano essere utili, ad esempio per la rigenerazione o la riduzione delle infiammazioni, non sono determinanti per la salute a lungo termine.

Al contrario si sottovaluta l'importanza dello stile di vita, delle emozioni e, in particolare, della soddisfazione.