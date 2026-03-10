Covermedia

Una ricerca longitudinale condotta su oltre 11.000 persone mette in discussione l'idea che l'età porti inevitabilmente a un declino fisico e mentale. Molti partecipanti, nel corso degli anni, hanno mostrato miglioramenti misurabili nella memoria o nella forma fisica.

L'idea che l'invecchiamento coincida inevitabilmente con un progressivo declino fisico e mentale è profondamente radicata nell'immaginario collettivo.

Eppure una nuova analisi condotta dai ricercatori della Yale University suggerisce un quadro molto più sfumato: per molte persone l'età avanzata non significa perdita, ma può coincidere anche con stabilità o addirittura miglioramento delle capacità.

Lo studio si basa sui dati della Health and Retirement Study, una delle più grandi indagini longitudinali sull'invecchiamento negli Stati Uniti. I ricercatori hanno analizzato le condizioni di oltre 11.000 partecipanti, osservandone l'evoluzione per un periodo fino a dodici anni. In media, ogni persona è stata seguita per circa otto anni attraverso test regolari di memoria e valutazioni della forma fisica.

Miglioramenti frequenti

I risultati hanno sorpreso gli stessi scienziati: il 45,15% dei partecipanti ha migliorato almeno uno degli indicatori analizzati, che si trattasse della capacità cognitiva o della velocità di camminata, considerata un importante indicatore della salute generale. In particolare, il 31,88% ha registrato progressi nelle prestazioni cognitive, mentre il 28% ha mostrato un miglioramento nella forma fisica.

Secondo la ricercatrice di Yale Becca Levy, uno dei motivi per cui spesso si associa l'età al declino dipende dal modo in cui vengono interpretati i dati. «Quando si osservano solo le medie statistiche emerge un calo generale. Ma se si analizzano i percorsi individuali si scopre una storia molto diversa», spiega.

«Molte persone associano l'invecchiamento a una perdita inevitabile e continua delle capacità fisiche e cognitive. Noi abbiamo scoperto che i miglioramenti nella seconda metà della vita non sono rari, ma piuttosto frequenti».

L'atteggiamento come fattore chiave

Un elemento interessante riguarda anche la velocità del passo, utilizzata nello studio come indicatore semplice ma affidabile della salute fisica. In geriatria questo parametro è considerato quasi un «segno vitale»: chi cammina più velocemente ha in media minori rischi di ricoveri ospedalieri, disabilità o mortalità precoce.

La ricerca ha inoltre evidenziato un fattore meno intuitivo ma significativo: l'atteggiamento mentale verso l'invecchiamento. I partecipanti con una visione più positiva dell'età tendevano a migliorare più spesso sia nella memoria sia nelle capacità fisiche. «I risultati suggeriscono che nella seconda metà della vita esiste ancora una riserva di capacità che può essere attivata», sottolinea Levy.

In altre parole, l'invecchiamento non segue un percorso unico e inevitabile. Per molti individui le abilità restano stabili nel tempo e, in numerosi casi, possono perfino crescere. Un risultato che invita a ripensare il modo in cui la società guarda all'età avanzata: non solo come a una fase di perdita, ma come a una stagione ancora ricca di potenziale.