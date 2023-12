Acido ialuronico, glicerina, burro di karité, squalene e detergenti delicati sono ottimi alleati contro la secchezza cutanea.

A causa dell'aria fredda, del riscaldamento interno e della scarsa umidità, la pelle può seccarsi.

Secondo un recente sondaggio condotto da CeraVe, il 72% degli inglesi sperimenta la secchezza cutanea durante i mesi invernali.

Andrew Vassiliou, direttore di Chris & Sons, il principale fornitore di prodotti di bellezza del Regno Unito, ha condiviso alcuni consigli per prendersi cura della pelle quest'inverno.

«L’inverno può essere piuttosto duro per la nostra pelle, sottoposta a riscaldamento interno secco, venti pungenti e temperature rigide. Questi fattori ambientali possono far sì che la nostra pelle si senta desquamata, tesa, irritata e più vulnerabile ai danni», esordisce l'esperto. «Adattare la propria routine di cura della pelle diventa essenziale per combattere gli effetti negativi sulla pelle e garantire che la pelle rimanga idratata, protetta e luminosa per tutta la stagione invernale».

Detergenti delicati

Evitate di privare la vostra pelle degli oli naturali utilizzando un detergente delicato.

«Usate detergenti delicati e idratanti per evitare di togliere gli oli naturali dalla pelle», suggerisce Andrew. «I detergenti aggressivi possono esacerbare la secchezza, quindi optate per formule delicate e idratanti. Cercate ingredienti come aloe vera, glicerina o ceramidi».

Idratanti ricchi

Le creme idratanti ricche assicurano alla pelle una dose extra di idratazione.

«Passate a creme idratanti più pesanti e ricche durante l'inverno. Cercate prodotti che contengano ingredienti come l'acido ialuronico, il burro di karité o lo squalene», consiglia l'esperto. «Questi ingredienti aiutano a trattenere l'idratazione e a creare una barriera protettiva contro le condizioni climatiche avverse».

Ingredienti idratanti

Optate per prodotti che contengono ingredienti idratanti, come l'acido ialuronico.

«L’acido ialuronico e la glicerina sono umettanti che attirano l'umidità nella pelle e contribuiscono a mantenerla idratata. I prodotti che contengono questi ingredienti possono reintegrare i livelli di idratazione e prevenire la perdita di acqua, combattendo efficacemente la secchezza», spiega Andrew.

Cura delle labbra e degli occhi

Durante i mesi più freddi, assicuratevi di prestare attenzione agli occhi e alle labbra.

«Queste aree delicate richiedono un'attenzione particolare. Usate una crema idratante per il contorno occhi e un balsamo per le labbra denso ed emolliente per prevenire screpolature e secchezza», consiglia Andrew. «I balsami contenenti ingredienti come la cera d'api e la lanolina offrono la massima protezione».

Covermedia