Karlie Kloss: dritte di bellezza pre-partenza

Bravo's "Top Chef" And "Project Runway" - A Night Of Food And Fashion FYC Red Carpet Event Featuring: Karlie Kloss Where: Burbank, California, United States When: 16 Apr 2019 Credit: FayesVision/WENN.com Source: FayesVision/WENN.com

Prima di salire su un aereo la modella si prepara così.

Con il lavoro che fa, ed essendo conosciuta in tutto il mondo, Karlie Kloss è praticamente sempre in viaggio. Per questo la splendida 27enne della moda ha perfezionato la sua routine di bellezza adattandola ai suoi frequenti spostamenti in volo. Ecco le sue dritte beauty, condivise sul seguitissimo canale Klossy di YouTube.

1.Rimuovere il trucco

Non c'è dubbio che questo step sia il numero uno in assoluto. Puliamo le mani con un gel antibatterico e poi passiamo una salvietta struccante sul viso.

«La prima cosa che faccio quando salgo sull’aereo è togliere il make-up», rivela la star. «Poi tiro fuori i miei sieri, le mie creme, il burro cacao, la melatonina e mi preparo per andare a dormire».

A questo punto Karlie applica la maschera per il contorno occhi di Estee Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Masks, e il siero della stessa linea per la notte sul resto del viso.

2.Massaggio facial

Per far sì che il siero venga assorbito completamente, Karlie usa la pietra di quarzo rosa per massaggiare delicatamente la pelle del viso.

«Adoro mettere più siero possibile», continua la supermodella. «Io uso la pietra, che aiuta tantissimo con il gonfiore e la circolazione, soprattutto quando mi trovo su un aereo, che è un posto incredibilmente disidratante».

3.Non dimentichiamo gli oli essenziali

Per rilassarsi durante il volo, la biondissima top model applica qualche goccia di olio essenziale puro sui polsi. La sua formula preferita è This Works, Deep Sleep Pillow Spray, che contiene un eccezionale blend di lavanda, camomilla e vetiver.

«Mi piace usare quest’olio perché mi aiuta a rilassarmi», spiega. «Mi dà un bel senso di calma prima di addormentarmi».