Sondaggio L'appuntamento perfetto? Dura 48 minuti e inizia alle 10 del mattino

Covermedia

9.9.2025 - 10:00

Per i genitori single il momento migliore per incontrarsi non è la sera, ma le 10 del mattino. Un nuovo sondaggio rivela che la colazione batte la cena, con meno stress e più spontaneità.

Covermedia

09.09.2025, 10:00

09.09.2025, 10:15

Scordatevi le cene eleganti o i drink fino a tardi. Per chi vive la quotidianità dei figli, l'orario ideale per un incontro romantico è alle 10 del mattino, subito dopo averli accompagnati a scuola.

Lo dice un sondaggio condotto da Even, l'app di incontri dedicata ai genitori single, che rivela come l'89% preferisca appuntamenti mattutini. La durata perfetta? 48 minuti: abbastanza per conoscersi, senza togliere tempo agli impegni quotidiani.

Tra le location più gettonate ci sono le caffetterie (71%), una passeggiata in spiaggia (53%) o al parco (50%). Più che l'atmosfera, conta la semplicità: meno pressioni, meno spese, più autenticità. Il 72% degli intervistati ha dichiarato di essere più propenso a fissare un secondo appuntamento dopo un incontro mattutino rispetto a una classica serata fuori.

Per i genitori single il tempo è la risorsa più preziosa

Per i genitori single, il tempo è la risorsa più preziosa: in media solo il 2,4% della settimana può essere dedicato alla ricerca di un partner. Gli incontri mattutini permettono di conciliare impegni familiari e personali: non c'è bisogno di baby-sitter, non serve vestirsi in modo formale e si possono persino unire attività quotidiane come portare il cane a spasso o fare un po' di sport.

Secondo Sarah Louise Ryan, esperta di relazioni di Even, «i genitori single vivono in un fuso orario diverso. A mezzogiorno hanno già completato una giornata intera di impegni. Per loro le 10 non sono presto: è l'orario migliore».

E aggiunge: «Sono i supereroi silenziosi del mondo degli appuntamenti: resilienti, intelligenti, presenti. Incontrarsi davanti a un caffè, quando si è ancora freschi e autentici, può essere la chiave per costruire un amore vero».

Un nuovo paradigma per il dating, che trasforma la colazione nella nuova cena romantica.

