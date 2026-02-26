Un nuovo sistema di intelligenza artificiale analizza quasi 49 mila risonanze magnetiche cerebrali e riconosce indizi precoci di demenza e caratteristiche genetiche dei tumori, mantenendo alte prestazioni anche con pochi dati disponibili.

Covermedia Covermedia

Quando compaiono vuoti di memoria o si sospetta un tumore cerebrale, la risonanza magnetica è uno strumento chiave.

Tuttavia molte alterazioni iniziali sono sottili e difficili da interpretare, anche per radiologi esperti. Ora un modello di intelligenza artificiale promette di rendere visibili questi segnali nascosti.

In uno studio pubblicato su «Nature Neuroscience», i ricercatori del network sanitario statunitense Mass General Brigham descrivono un sistema chiamato BrainIAC. Il modello è stato addestrato e validato su 48.965 risonanze magnetiche cerebrali. A differenza di molte IA tradizionali, non richiede enormi archivi di immagini annotate manualmente: apprende in modo auto-supervisionato le strutture tipiche del cervello sano e patologico, rendendolo più flessibile per l'uso clinico reale.

BrainIAC è stato testato in sette scenari clinici complessi, tra cui la stima dell'età biologica cerebrale, la distinzione tra decadimento cognitivo lieve e invecchiamento normale, la previsione di mutazioni genetiche nei gliomi e la stima della sopravvivenza a un anno nei casi di Glioblastoma. In tutti i compiti ha superato tre sistemi di IA specializzati su singole funzioni.

Nella discriminazione tra soggetti sani e persone con lieve compromissione cognitiva, il modello ha raggiunto un'accuratezza di 0,88 su una scala da 0 a 1, contro valori pari o inferiori a 0,82 degli altri sistemi. Anche utilizzando solo il 10% dei dati di training, ha mantenuto una performance di 0,70, un risultato rilevante per ospedali con archivi limitati.

Sul fronte oncologico, BrainIAC ha identificato la mutazione IDH nei gliomi con un'accuratezza di 0,79, mentre i modelli comparativi si fermavano tra 0,59 e 0,68. Nella previsione della sopravvivenza a un anno nei pazienti con glioblastoma ha ottenuto 0,72, contro valori vicini al caso (0,50) dei sistemi di confronto.

«BrainIAC ha il potenziale di accelerare la scoperta di biomarcatori e migliorare gli strumenti diagnostici», afferma Benjamin H. Kann, tra gli autori principali. Il vantaggio, sottolineano i ricercatori, è la robustezza: il modello mantiene buone prestazioni anche quando le immagini provengono da macchinari diversi o presentano variazioni di contrasto e qualità.

L'obiettivo non è sostituire il medico, ma offrire un supporto capace di individuare pattern invisibili all'occhio umano. In ambiti come la diagnosi precoce della demenza o la caratterizzazione molecolare dei tumori cerebrali, anticipare anche di poco il riconoscimento può tradursi in decisioni terapeutiche più tempestive e mirate.