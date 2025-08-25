Un sottilissimo tessuto fibroso sviluppato a Hannover promette di mantenere attivi i muscoli anche dopo gravi danni ai nervi. La speranza: aiutare le vittime di incidenti e i pazienti colpiti da ictus a non perdere del tutto la mobilità.

Covermedia Covermedia

Quando un nervo si danneggia, il collegamento tra cervello e muscoli si interrompe: i segnali elettrici non arrivano più a destinazione e l'arto resta immobile.

Il recupero è lungo e incerto; spesso i muscoli, non stimolati, perdono forza in modo irreversibile.

Un team della Medizinische Hochschule Hannover e della Leibniz Universität Hannover sta sperimentando una nuova tecnologia che potrebbe cambiare questo destino. Si tratta di un faservlies ultrafine in materiale plastico (tessuto fibroso, ndr) capace di generare impulsi elettrici e stimolare il muscolo anche in assenza di segnali nervosi.

«Le fibre nervose devono rigenerarsi lungo tutta la tratta fino al muscolo bersaglio: un processo che dura mesi», spiega Doha Obed, chirurga plastica della MHH. «Nel frattempo, però, i muscoli si atrofizzano e recuperare diventa sempre più difficile».

Come funziona il faservlies

Il materiale, in polivinilidenfluoruro, viene applicato direttamente sul muscolo colpito. Grazie alle sue proprietà piezoelettriche, reagisce a campi magnetici esterni deformandosi e producendo piccole scariche capaci di farlo contrarre. In questo modo i muscoli restano attivi, senza bisogno di cavi o elettrodi esterni che aumentano il rischio di infezioni.

I potenziali benefici

Se i test su modelli animali daranno esito positivo, la tecnologia potrebbe aprire nuove strade per:

Vittime di incidenti: mantenere più a lungo la forza muscolare dopo lesioni nervose.

Pazienti post-ictus: contrastare paralisi e perdita di funzionalità.

Sanità: ridurre i costi di riabilitazione e assistenza a lungo termine.

Verso un utilizzo quotidiano

I ricercatori stanno studiando dispositivi compatti per attivare il materiale in sicurezza. «Immaginiamo una sorta di mini-strumento magnetico, simile a una piccola risonanza magnetica portatile», racconta Obed. Parallelamente, sono in sviluppo microchip da impiantare insieme al faservlies per monitorare l'attività muscolare in modo wireless.

L'obiettivo è chiaro: restituire ai pazienti gesti essenziali come afferrare un oggetto, camminare o rialzarsi in autonomia. Se i risultati confermeranno le attese, questa innovazione potrebbe diventare un alleato prezioso per chi, dopo un trauma o un ictus, rischia di perdere la propria indipendenza.