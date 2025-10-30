Un esperimento condotto tra Zurigo e Bochum dimostra per la prima volta che un modello di intelligenza artificiale può analizzare il battito cardiaco umano in tempo reale e riconoscere i segnali di stress. La ricerca apre la strada a una nuova generazione di tecnologie «bioadattive» capaci di reagire alle emozioni.

Covermedia Covermedia

Quando le macchine iniziano a percepire ciò che sentiamo, il confine tra tecnologia e biologia si assottiglia.

È quanto accaduto in un innovativo esperimento condotto dai ricercatori dell'Università di Zurigo e della Ruhr-Universität di Bochum, che hanno dimostrato come un sistema di intelligenza artificiale basato su GPT-4 possa elaborare i dati del battito cardiaco umano e riconoscere le reazioni di stress in tempo reale.

Pubblicato su Frontiers in Digital Health, lo studio segna una svolta: è la prima volta che una IA non si limita a comprendere il linguaggio, ma interpreta segnali fisiologici. In altre parole, la macchina non solo parla con noi, ma «ascolta» il corpo.

Il cuore come interfaccia

Per la sperimentazione, i ricercatori hanno collegato un comune sensore toracico a un software capace di misurare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), parametro riconosciuto come indicatore di stress. I dati venivano trasmessi in tempo reale a GPT-4, che li analizzava direttamente – senza l'aiuto di programmi statistici esterni.

«L'intera elaborazione avveniva all'interno del modello linguistico», spiega Boris Burr, neuroanatomista della Ruhr-Universität. «GPT-4 ha calcolato medie, tabelle e persino grafici, reagendo ai cambiamenti del battito».

In collaborazione con Morris Gellisch, oggi all'Università di Zurigo, Burr ha sviluppato una nuova interfaccia bio-digitale che collega corpo e linguaggio in un unico flusso. Quando la frequenza cardiaca aumentava e la HRV diminuiva – segno di tensione – l'intelligenza artificiale modificava il tono delle risposte, rendendole più rassicuranti o rallentando il ritmo del dialogo.

Una tecnologia che si adatta a chi la usa

Il sistema, testato per oltre due ore, ha mantenuto una connessione stabile e ha dimostrato di poter reagire con coerenza alle variazioni del battito. È la prima dimostrazione pratica di una IA bioadattiva, capace di modulare il proprio comportamento in base alle reazioni fisiche dell'utente.

Le potenziali applicazioni sono enormi. In medicina, assistenti digitali potrebbero riconoscere precocemente stress o affaticamento, ad esempio tra infermieri o operatori notturni. In ambito educativo, sistemi interattivi potrebbero adattare la difficoltà dei compiti in base al livello di concentrazione o calma dello studente.

«Questa interfaccia apre possibilità in clinica, ricerca e vita quotidiana», osserva Gellisch.

Il nodo del consenso e della privacy

Con queste nuove capacità emergono però anche nuove responsabilità. I dati fisiologici sono estremamente sensibili e la loro gestione richiede regole precise.

Gli autori raccomandano: Raccolta dei dati solo previo consenso informato

Elaborazione locale e archiviazione crittografata

Accessi limitati e controllati ai dati biologici Mostra di più

Per ora il sistema non è destinato all'uso clinico, ma dimostra che la connessione tra IA e corpo umano è già tecnicamente possibile. Una prospettiva che solleva interrogativi etici ma anche un'enorme opportunità: quella di creare macchine capaci di comprendere non solo ciò che diciamo, ma anche come ci sentiamo davvero.