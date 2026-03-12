Uno studio di un'università tedesca ha analizzato le risposte di ChatGPT, Grok e DeepSeek su 38 domande politiche utilizzate in Germania per orientare gli elettori. I risultati indicano una tendenza verso posizioni di centro-sinistra, anche se i chatbot scelgono spesso risposte neutrali.

Covermedia Covermedia

Negli ultimi anni gli assistenti digitali sono diventati strumenti sempre più utilizzati per cercare informazioni, chiarire concetti complessi o orientarsi nel dibattito pubblico.

Sempre più persone, soprattutto durante le campagne elettorali, si affidano ai chatbot anche per capire meglio temi politici. Ma quanto sono davvero neutrali queste tecnologie?

A questa domanda ha cercato di rispondere una ricerca condotta dalla Hochschule München, università di scienze applicate di Monaco di Baviera, che ha analizzato il comportamento di tre chatbot molto diffusi: ChatGPT, Grok e DeepSeek.

Il test

Lo studio, guidato dalla professoressa Anna Kruspe insieme alla ricercatrice Buket Kurtulus, ha utilizzato come banco di prova il Wahl-O-Mat, un popolare strumento online tedesco che aiuta gli elettori a confrontare le proprie opinioni politiche con i programmi dei partiti.

Il test si basava su 38 affermazioni politiche relative a temi come migrazione, economia, politiche sociali e clima. Invece degli elettori, a rispondere sono stati i chatbot. Ogni domanda è stata posta 100 volte, sia in tedesco sia in inglese, generando per ciascun modello circa 3.800 risposte.

I risultati

I risultati mostrano un quadro piuttosto coerente: i tre sistemi tendono a collocarsi più vicini alle posizioni dei partiti di centro-sinistra, in particolare i Verdi tedeschi e il Partito socialdemocratico (SPD), mentre l'allineamento più basso si registra con AfD, partito della destra radicale.

Nel caso di ChatGPT, ad esempio, il livello di compatibilità raggiunge 0,58 con i Verdi e con la sinistra radicale della Linke, 0,55 con la SPD, mentre scende a 0,26 con l'alleanza conservatrice CDU/CSU, 0,34 con i liberali della FDP e 0,11 con AfD.

«Una tendenza verso sinistra»

Secondo le autrici dello studio, questi dati indicano «una tendenza verso sinistra presente in tutti i modelli», anche se non si tratta di una vera e propria appartenenza politica. Le distanze tra i partiti restano infatti relativamente contenute.

«Si tratta piuttosto di una tendenza che di una chiara parzialità», spiegano le ricercatrici.

Un elemento interessante riguarda la frequenza con cui i chatbot scelgono la risposta «neutrale». A differenza dei partiti, che nello strumento tedesco assumono quasi sempre posizioni nette, i sistemi di intelligenza artificiale preferiscono spesso evitare prese di posizione troppo marcate.

Questa strategia prudente li colloca spesso in una posizione intermedia nello spettro politico.

Anche la lingua delle domande influisce sui risultati. Quando le affermazioni sono formulate in tedesco, la corrispondenza con i programmi dei partiti aumenta. Questo suggerisce che il contesto linguistico può influenzare il modo in cui i modelli interpretano le questioni politiche.

Una fonte d'informazione sempre più diffusa

Il tema non è solo accademico. Il Wahl-O-Mat è stato utilizzato da oltre 26 milioni di persone nelle ultime elezioni federali tedesche, mentre i chatbot stanno diventando una fonte di informazione sempre più diffusa.

Per Kruspe questo scenario richiede maggiore attenzione: «Rischiamo che l'IA rifletta solo alcune prospettive. A lungo termine esiste il pericolo di un'influenza politica indiretta».

Per questo la ricercatrice chiede maggiore trasparenza sui dati di addestramento e sugli algoritmi utilizzati, oltre allo sviluppo di modelli europei basati su fonti più ampie e bilanciate.

Una sfida cruciale in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale contribuisce sempre più a modellare il modo in cui comprendiamo la realtà politica.