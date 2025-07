L'intelligenza artificiale vede il mondo in modo diverso da noi. Covermedia

Le IA sembrano riconoscere oggetti con incredibile precisione, ma il modo in cui lo fanno è molto diverso da quello umano. Un nuovo studio svela come le macchine interpretano la realtà... e perché non dobbiamo confonderla con la nostra.

L'intelligenza artificiale è ormai presente in ogni aspetto della nostra quotidianità: dai consigli su cosa ascoltare o acquistare online, fino ai filtri fotografici e ai chatbot.

Eppure, per quanto sembri «intelligente», la sua percezione del mondo è tutt'altro che umana.

Un nuovo studio condotto dal Max Planck Institute e dalla Justus Liebig University ha analizzato in profondità come le IA interpretano ciò che vedono. Il risultato? Le macchine riconoscono il cosa, ma non il perché.

«Gli esseri umani si concentrano sul significato di ciò che vedono», spiega Florian Mahner, primo autore della ricerca. «Le IA, invece, si basano esclusivamente su caratteristiche visive».

Prendiamo l'esempio di un gatto: per un essere umano è molto più di un'immagine con quattro zampe e dei baffi. È un animale domestico, un ricordo d'infanzia, un concetto carico di emozioni. Per una IA, invece, è solo un pattern di pixel già visto in precedenza.

Per capire meglio questa differenza, i ricercatori hanno sottoposto a test visivi oltre cinque milioni di immagini, confrontando i giudizi espressi da persone reali e reti neurali. Il compito era semplice: tra tre immagini, individua quella che «non c'entra». Un classico test chiamato Odd-One-Out.

Le persone tendevano a ragionare per significato: ad esempio, scartando un oggetto inanimato tra due esseri viventi. L'intelligenza artificiale, invece, classificava le immagini sulla base di criteri puramente visivi come forma, colore o texture. Anche quando la risposta sembrava corretta, il motivo era diverso.

Questo approccio, chiamato «preferenza visiva», mostra come l'IA sia ancora lontana da una vera comprensione del mondo. Le macchine vedono ciò che appare, ma non colgono ciò che è.

Perché tutto questo è importante? Perché oggi ci affidiamo all'intelligenza artificiale per prendere decisioni delicate: dalla diagnostica medica alla guida autonoma, dalla selezione del personale alla sorveglianza. Comprendere i limiti percettivi delle IA non è solo un esercizio accademico, ma una necessità etica e tecnologica.

«Questa ricerca non solo aiuta a migliorare i sistemi di intelligenza artificiale», aggiunge il professor Martin Hebart, coautore dello studio, «ma ci permette anche di capire meglio come funziona la mente umana».

In definitiva, anche se l'IA può sembrare efficiente nel riconoscere immagini e oggetti, non «vede» il mondo come noi. Capire questa distinzione ci aiuta a costruire tecnologie più responsabili e a ricordarci quanto sia profonda e insostituibile la nostra capacità umana di dare significato a ciò che osserviamo.