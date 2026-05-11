La batteria più grande al mondo sta per essere costruita in questa piccola città svizzera

Il buco per la gigantesca batteria è grande come due campi da calcio. Flexbase

Nel mezzo della tranquilla cittadina di Laufenburg, nel Canton Argovia, c'è una buca che copre due campi da calcio ed è profonda 27 metri. Al suo interno si trova il più grande sistema di stoccaggio di energia al mondo.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te La batteria a flusso redox più grande del mondo sarà costruita a Laufenburg, nel Canton Argovia, entro il 2029.

La batteria liquida servirà come stoccaggio per l'energia eolica e mostra come l'energia in eccesso da fonti rinnovabili possa essere immagazzinata in modo sensato.

Sopra di questa verrà costruito un centro tecnologico con una banca dati IA e una facciata costruita da pannelli solari.

I costi complessivi sono compresi tra 1 e 5 miliardi di franchi. Mostra di più

L'azienda Flexbase ha recentemente condiviso diverse immagini del mega cantiere di Laufenburg, nel Canton Argovia. Al momento è visibile un'enorme fossa, che in futuro fornirà spazio a una cosiddetta batteria a flusso redox. Non meno della più grande al mondo.

La capacità prevista di 2,1 gigawattora sembra astratta, ma è facile da visualizzare. Potrebbe fornire elettricità a 210'000 famiglie svizzere per un giorno intero.

Ancora più impressionante è la potenza di uscita, che può raggiungere 1,2 gigawatt. È esattamente la stessa potenza della centrale nucleare di Leibstadt, che si trova non lontano dal confine con la Germania.

Tra due anni non dovrebbe esserci più traccia del cantiere. Flexbase

Ecco perché è importante immagazzinare elettricità

L'idea alla base di questi impianti di stoccaggio su larga scala è tanto semplice quanto urgente.

L'energia solare ed eolica produce elettricità quando le condizioni meteorologiche lo permettono e non necessariamente quando le persone ne hanno bisogno.

Un enorme impianto di stoccaggio può colmare questo divario, assorbendo l'elettricità in eccesso e reimmettendola nella rete quando serve.

A Laufenburg saranno soprattutto le turbine eoliche a riempire la batteria.

Per inciso, il principio della tecnologia a flusso redox risale alla fine del XIX secolo ed è stato ulteriormente sviluppato dalla NASA a partire dagli anni '50. Non si tratta quindi di una nuova idea, ma di una fisica comprovata su una nuova scala.

Ecco come sarà il futuro centro tecnologico di Laufenburg. Flexbase

Cosa c'è dentro la batteria?

Secondo Flexbase, l'elettrolita, cioè il liquido conduttore all'interno della batteria, è composto per il 75% da acqua.

Sebbene la densità energetica sia significativamente inferiore a quella delle batterie agli ioni di litio utilizzate in molti dispositivi, ciò non ha molta importanza per un'unità di stoccaggio stazionaria di queste dimensioni.

Molto più importante è il numero di cicli di ricarica che un sistema del genere può sopportare. In questo caso, si ipotizzano circa 20'000 cicli.

Inoltre la batteria può essere ampliata in modo modulare ed è considerata relativamente sicura e di facile manutenzione. L'elettrolita stesso può essere «rinfrescato» chimicamente senza dover sostituire l'intero sistema.

Molto più di una semplice batteria

Il Centro Tecnologico di Laufenburg è stato costruito su 40'000 metri quadrati sopra la gigantesca batteria sotterranea e dovrebbe essere inaugurato nel 2028, un anno prima della prevista messa in funzione del sistema di stoccaggio stesso.

La facciata sarà dotata di 11'000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, che forniranno due megawatt nei momenti di picco. Il complesso comprende anche un centro dati IA che può attingere fino a 480 megawatt dalla batteria quando necessario.

Il calore di scarto confluirà nella rete di teleriscaldamento locale.

Un ciclo che sembra esemplare, ma che deve ancora essere dimostrato. Il progetto miliardario è finanziato da investitori privati. I costi esatti non sono ancora stati definiti, ma si prevede che si aggirino tra uno e cinque miliardi di franchi.