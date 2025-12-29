Le nuove ricerche mostrano che attenzione e consapevolezza non sono un'esclusiva dell'uomo.

Covermedia Covermedia

Per molto tempo il confine tra uomo e animale è stato fatto coincidere con il concetto di coscienza.

Pensiero, percezione consapevole, senso del sé: qualità considerate esclusivamente umane. Oggi questa distinzione appare sempre meno solida.

Le ricerche della Ruhr-Universität Bochum propongono un cambio di prospettiva netto: la coscienza non nasce all'improvviso, ma si costruisce per gradi lungo l'evoluzione, e molte specie animali ne mostrano forme autentiche.

Tutto nasce dal pericolo

Secondo gli studiosi, tutto inizia da sistemi elementari di allerta, legati al dolore e al pericolo. È la base della sopravvivenza: percepire un danno e reagire subito.

Il filosofo Albert Newen lo riassume così: «La forma più primitiva di coscienza mette il corpo in stato di allarme per garantire la sopravvivenza». Non c'è pianificazione, solo risposta immediata.

Con ambienti più complessi, però, questo non basta. Entra in gioco l'attenzione selettiva, la capacità di isolare segnali rilevanti e collegarli all'esperienza.

È qui che nasce l'apprendimento. «L'attenzione mirata permette di riconoscere nuovi nessi e di prendere decisioni più affidabili», spiega il ricercatore cognitivo Carlos Montemayor. Anche questa abilità, mostrano gli studi, non è limitata agli esseri umani.

Gli uccelli sono l'esempio più sorprendente

Gli uccelli offrono gli esempi più sorprendenti. Non possiedono una corteccia cerebrale come i mammiferi, e per decenni questo è stato considerato un ostacolo insormontabile alla coscienza.

Eppure, il neuroscienziato Onur Güntürkün sottolinea che nel loro cervello esistono aree fortemente interconnesse, capaci di elaborazioni flessibili. «Conta meno la forma del cervello e più il modo in cui le informazioni circolano», spiega.

Gli esperimenti confermano questa lettura. Piccioni che alternano diverse interpretazioni di immagini ambigue, corvi la cui attività neurale segue ciò che «vedono» davvero e non solo lo stimolo esterno. Comportamenti che vanno oltre il riflesso automatico e richiamano processi consapevoli.

L'autocoscienza

Ancora più significativo è il tema dell'autocoscienza. Alcune specie di uccelli superano il test dello specchio, distinguendo la propria immagine da quella di un altro individuo.

«Sanno riconoscere se stessi e reagiscono in modo appropriato alla situazione», osserva Güntürkün. Una capacità che facilita la vita sociale, il coordinamento e le relazioni di gruppo.

Nel complesso, le ricerche indicano tre segnali chiave di esperienza consapevole negli uccelli: interpretazione flessibile degli stimoli, decisioni dipendenti dal contesto e attività neurale coerente con la percezione soggettiva. Elementi che ridisegnano il confine tra istinto e coscienza.

Il messaggio finale è chiaro: la coscienza non è un'esclusiva umana e non dipende da un'unica architettura cerebrale. È il risultato di reti, connessioni e funzioni che l'evoluzione ha saputo declinare in modi diversi.

Dopo gli uccelli, persino organismi come i funghi stanno entrando nel dibattito scientifico. Segno che la domanda su cosa significhi davvero «essere coscienti» è appena all'inizio.