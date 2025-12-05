Una ricerca della Medicina di Hannover mostra come la salute mentale delle madri sia influenzata meno dai compiti quotidiani e più dal giudizio verso sé stesse: l'ideale della «madre perfetta» è spesso il fattore che logora di più.

Covermedia Covermedia

Per molte madri la giornata non finisce quando si chiude il pc.

Anzi, è spesso dopo il lavoro che arriva la parte più faticosa: rientrare a casa, gestire figli, relazioni, incombenze e fare i conti con l'idea – profondamente radicata – di dover essere sempre all'altezza. Una nuova ricerca condotta dalla Università Medica di Hannover rivela che il vero peso non deriva solo dall'organizzazione quotidiana, ma soprattutto dall'immagine ideale che le donne costruiscono di sé.

Lo studio ha analizzato i dati di circa 1.450 madri che partecipano da anni alla grande indagine nazionale «Famiglie in Germania». L'obiettivo: capire quali elementi incidano davvero sul benessere psicologico. Secondo le ricercatrici, circa una madre su dieci presenta un livello di stress particolarmente elevato, spesso accompagnato da esaurimento, senso di inadeguatezza e dalla convinzione di non fare mai abbastanza. «Le madri che si sentono meno sicure nel loro ruolo registrano livelli di stress mentale più alti», spiega Claudia Kirsch, coordinatrice del progetto.

I risultati indicano tre aree critiche. La prima è la relazione di coppia, quando il rapporto è segnato da tensioni, discussioni o dinamiche negative che consumano energie emotive. La seconda riguarda la genitorialità, soprattutto quando le aspettative sono eccessive e la sensazione di autonomia è scarsa. La terza è l'equilibrio tra vita privata e lavoro: quando la divisione tra le due sfere non funziona, aumentano irritabilità e stanchezza.

A fare la differenza, sottolineano le autrici, non è la quantità di impegni, ma la percezione del proprio ruolo. Le madri che riescono a fidarsi delle proprie decisioni e ad accettare le imperfezioni mostrano una maggiore stabilità emotiva. Al contrario, chi vive in uno stato di confronto continuo con un modello ideale rischia più facilmente di scivolare verso forme di esaurimento da genitorialità.

Un sostegno importante arriva dai programmi terapeutici madre-figlio, percorsi di tre settimane che offrono alle madri tempo, assistenza e strumenti per recuperare energie. «Molte donne riferiscono benefici anche mesi dopo la fine della terapia, con un miglioramento significativo dell'umore e della qualità di vita», conferma Kirsch.

Il quadro che emerge è chiaro: il carico mentale della maternità non dipende soltanto dalle responsabilità quotidiane, ma soprattutto dall'intreccio di aspettative interne ed esterne. Per proteggere la salute mentale delle madri, è fondamentale rivedere il modello di perfezione che ancora oggi troppe donne sentono di dover incarnare.