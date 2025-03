Mangiare una varietà di alimenti ricchi di sostanze nutritive può aiutare a migliorare i livelli di energia.

Con le temperature ancora basse nell'emisfero settentrionale, molti di noi stanno lottando per aumentare i propri livelli di energia.

Uno dei modi più efficaci per ripristinare i livelli di energia è concentrarsi su una dieta nutriente. Natalie Lamb, terapista nutrizionale qualificata, ha condiviso i suoi migliori consigli per aumentare l'energia.

Iniziare la giornata con gusto

Mangiare una colazione sana e salata invece di una dolce e zuccherata può aiutare a iniziare la giornata con il piede giusto. «In molte culture, gli avanzi della cena sono una scelta comune», dice Natalie. «Invece dei cereali o del pane tostato con la marmellata, provate un'opzione a base di proteine come le uova strapazzate su pane tostato integrale o un'omelette con verdure, crauti e avocado». Se non avete molto appetito o non avete molto tempo al mattino, l'esperta suggerisce di mangiare yogurt naturale intero con semi o uova sode.

Concentrarsi sulla stabilità degli zuccheri nel sangue

Cercate di evitare gli alimenti zuccherati che possono provocare un'impennata degli zuccheri nel sangue, in quanto possono farvi sentire letargici. «Lo zucchero nel sangue, o glucosio, è la fonte di energia preferita dal nostro corpo», spiega l'esperta. «Ogni cellula, comprese quelle cerebrali, si basa sul glucosio per ottenere energia, principalmente dal cibo». Alcuni alimenti e bevande ad alto contenuto di zuccheri, come pasta, pane, dolci e biscotti, possono causare picchi energetici significativi seguiti da cali, che possono portare a livelli di energia bassi nel tempo.

Includere le proteine in ogni pasto

Cercate di includere una fonte proteica in ogni spuntino o pasto per contribuire a rallentare il rilascio di glucosio nel sistema, in modo da sostenere i livelli di energia. Natalie consiglia come buone fonti di proteine i latticini, la carne, le uova, il pesce, i semi, le noci, i fagioli e le lenticchie.

Scegliere alimenti ricchi di sostanze nutritive

Mangiare ogni giorno un'ampia gamma di alimenti ricchi di sostanze nutritive è essenziale per aumentare l'energia. «Scegliete un'ampia varietà di alimenti naturali ricchi di sostanze nutritive che favoriscono la produzione di energia da parte dell'organismo, come le vitamine del gruppo B», consiglia il terapeuta nutrizionale. «Queste si trovano in alimenti come salmone, uova, verdure a foglia (spinaci, cavoli, cavolo), piselli, broccoli, avocado e carni come fegato e reni».