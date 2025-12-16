La luce attiva negli occhi di un verme un sensore in grado di stimolare la crescita di nuove cellule. Se un meccanismo simile potesse essere riattivato anche nell'uomo, avrebbe il potenziale di rivoluzionare la ricerca oftalmologica.

La luce è spesso considerata un fattore di rischio per gli occhi: troppa esposizione al sole, troppi schermi, troppa componente blu.

Ma una nuova ricerca condotta a Vienna suggerisce che alcune lunghezze d'onda potrebbero invece favorire i processi di rigenerazione. Lo dimostra un organismo sorprendente: un piccolo verme marino, il Platynereis dumerilii, i cui occhi ricrescono quando vengono esposti alla luce violetta. Alla base del fenomeno c'è un meccanismo che richiama da vicino quello presente anche nell'occhio umano.

Lo studio, realizzato dall'Istituto di Neuroscienze e Biologia dello Sviluppo dell'Università di Vienna insieme all'Alfred-Wegener-Institut di Bremerhaven e all'Università di Oldenburg, ha identificato in questo verme un sensore luminoso, chiamato c-opsina, capace di attivare cellule staminali presenti ai margini della retina.

Quando la luce lo stimola, le cellule riprendono a dividersi, dando origine a nuove cellule nervose e alimentando la crescita dell'occhio. «Abbiamo individuato queste cellule in divisione ai bordi della retina», spiega la biologa Nadja Milivojev. «È esattamente la stessa regione in cui alcuni vertebrati conservano le loro cellule staminali per permettere una crescita continua dell'occhio».

La c-opsina si trova anche nella retina umana

La scoperta è ancora più interessante perché c-opsina si trova anche nella retina umana. Negli adulti, l'occhio non cresce più dopo l'infanzia, ma la presenza dello stesso sensore suggerisce che l'organismo conserva almeno parte del meccanismo evolutivo che permette ad altri animali – come pesci, rettili e anfibi – di rigenerare tessuti oculari per tutta la vita.

Il verme marino offre così uno sguardo privilegiato su un sistema condiviso da specie molto diverse. I suoi occhi, dotati di lente e retina, funzionano in modo sorprendentemente simile a quelli dei vertebrati, pur essendo nati in modo indipendente nell'evoluzione.

Come spiega la ricercatrice Kristin Tessmar-Raible, è la dimostrazione che la luce ha rappresentato un elemento centrale nello sviluppo del sistema visivo attraverso milioni di anni di storia naturale.

Il modello del verme, semplice e trasparente, permette di osservare in diretta come i segnali luminosi influenzino cellule staminali e processi rigenerativi, offrendo spunti che nell'occhio umano restano nascosti.

Poiché la luce non interviene solo sulla percezione, ma anche su funzioni biologiche interne, cresce l'interesse verso l'effetto di specifiche lunghezze d'onda: la luce blu può risultare dannosa se troppo intensa, mentre la luce naturale favorisce lo sviluppo della vista nei bambini. La luce violetta, come mostra questo studio, potrebbe addirittura attivare percorsi cellulari legati alla crescita.

Nuova prospettiva sul rapporto tra luce, visione e salute

Il valore medico di questa scoperta riguarda la possibilità, ancora remota ma affascinante, di stimolare la rigenerazione delle cellule retiniche nell'uomo. «Negli adulti l'occhio non cresce più», ricorda il biologo Florian Raible dell'Università di Vienna.

«Ma il principio osservato nel verme potrebbe aiutarci a capire come riattivare, un giorno, cellule staminali retiniche anche nei mammiferi.» Per ora si tratta di ricerca di base, ma apre una nuova prospettiva sul rapporto tra luce, visione e salute.

L'idea che un segnale luminoso possa dare impulso alla rigenerazione tissutale suggerisce un cambio di paradigma: la luce non è solo un fattore esterno da cui proteggersi, ma anche un possibile strumento terapeutico. E un verme lungo pochi millimetri potrebbe aver indicato la strada.