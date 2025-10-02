  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Fibremaxxing» La mania della salute intestinale su TikTok: attenzione a questa nuova tendenza

Covermedia

2.10.2025 - 16:00

Il trend del «fibremaxxing» spopola su TikTok, ma l'eccesso di semi di chia e altri alimenti ricchi di fibre può causare problemi digestivi. La nutrizionista Brenda Madole spiega i rischi e offre consigli pratici per proteggere l'intestino.

Covermedia

02.10.2025, 16:00

02.10.2025, 16:09

Negli ultimi mesi, la salute intestinale è diventata una delle ossessioni benessere più popolari del 2025.

TikTok è invaso da video che promuovono il «fibremaxxing»: consumare grandi quantità di semi di chia, legumi e fibre ogni giorno. «I semi di chia vengono venduti come un rimedio miracoloso, ma nessuno ricorda che possono assorbire fino a 12 volte il loro peso in liquidi», avverte Madole, nutrizionista di MyorThrive.

«Se consumati secchi o in eccesso, possono gonfiarsi nell'apparato digerente, causando blocchi dolorosi, crampi o, nei casi peggiori, rischi di soffocamento».

Attenzione agli eccessi di fibre

 Le fibre sono essenziali, ma un aumento improvviso può mettere in difficoltà l'apparato digerente. «Passare da 10 g a 40 g di fibre dall'oggi al domani può portare gonfiore, diarrea o stitichezza. L'equilibrio e l'aumento graduale sono fondamentali», sottolinea l'esperta.

Altri alimenti da usare con cautela

Non solo semi di chia: anche kombucha, polveri di fibre e diete improvvise ricche di fibra possono creare problemi. Il kombucha può fermentare e causare disturbi gastrici, oltre a interagire con farmaci. Le polveri di fibre possono ostacolare l'assorbimento di ferro e zinco. Le diete «fibremaxxing» possono provocare crampi, gonfiore e diarrea.

«Il microbioma prospera grazie alla varietà: frutta, verdura, legumi, frutta secca, semi e cereali integrali in quantità moderate. Non esiste un singolo «superfood»: si tratta di creare uno stile di vita che supporti l'intestino ogni giorno», conclude Madole.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Il primo ministro albanese prende in giro Trump parlando con Macron, ecco il video
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Altre notizie

Ecco quali. Google porta l'IA nei dispositivi connessi per la casa

Ecco qualiGoogle porta l'IA nei dispositivi connessi per la casa

I consigli. 7 errori da evitare con l'anello di fidanzamento

I consigli7 errori da evitare con l'anello di fidanzamento

Stati Uniti. I geni dell'IA che hanno snobbato Meta e Google per fondare una startup

Stati UnitiI geni dell'IA che hanno snobbato Meta e Google per fondare una startup