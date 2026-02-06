Una mano robotica autonoma si separa dal braccio, si muove in spazi strettissimi e recupera utensili o componenti bloccati. Un'idea ispirata alla fantascienza che punta a risolvere problemi molto concreti dell'industria.

Covermedia Covermedia

In fabbrica, basta lo spazio di una mano per fermare tutto. Un utensile che scivola dietro una copertura o un pezzo incastrato in una fessura possono bloccare anche il robot più avanzato. Da qui nasce una soluzione che ricorda l'«Eiskaltes Händchen» della Famiglia Addams: una mano robotica che si stacca dal braccio e continua a lavorare in autonomia.

Il sistema è stato sviluppato dai ricercatori dell'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) in collaborazione con l'Università di Wuhan. A differenza della mano umana, il progetto rinuncia al pollice opponibile e punta sulla simmetria: cinque dita identiche, ciascuna capace di piegarsi in entrambe le direzioni e di affrontarsi con le altre. In questo modo, la mano può afferrare oggetti frontalmente o «al contrario», trasportare più di un oggetto alla volta e muoversi senza un vero polso.

Il funzionamento

«Il sistema è pensato per compiti pratici, come ispezioni o recupero di oggetti in tubi e macchinari. L'obiettivo è superare le capacità della mano umana», spiega il primo autore, Xiao Gao.

In condizioni normali, la mano resta agganciata al braccio robotico e funziona come un comune terminale di presa. Quando però la portata non basta, un meccanismo motorizzato la sgancia. A terra, le dita assumono ruoli diversi: alcune fanno da supporto, altre afferrano, permettendo alla mano di «camminare» e infilarsi in spazi inaccessibili. Magneti garantiscono un riaggancio preciso al braccio principale.

Il valore aggiunto emerge nella manutenzione industriale e nella logistica. La mano autonoma può recuperare pezzi dietro pannelli, muoversi tra scaffali ravvicinati o operare in condotti stretti, evitando lunghi fermi macchina. Può anche svolgere azioni che normalmente richiederebbero due mani umane, come tenere fermo un componente mentre si ruota un utensile.

«Provocatorio e divertente»

Non si tratta di un sostituto dei robot esistenti, ma di un'estensione. Come osserva Digby Chappell dell'Oxford Robotics Institute, citato dal Financial Times, il progetto è «provocatorio e divertente», ma soprattutto utile: «I robot capaci di muoversi, afferrare e interagire con l'ambiente offrono un grande potenziale pratico».

I limiti restano: la forza di presa è inferiore a quella dei greifer industriali e l'autonomia, quando la mano è staccata, è ridotta. Ma non è la velocità il punto chiave. Il vero vantaggio è la libertà di movimento in luoghi dove finora né uomini né macchine riuscivano ad arrivare.