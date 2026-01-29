La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?

Alcuni computer Windows non riescono più ad avviarsi. Gemini @blue News

Un aggiornamento di sicurezza di Windows dovrebbe colmare le lacune e portare stabilità. Ma a gennaio Microsoft ha apparentemente ottenuto il contrario con una patch. Nel frattempo alcuni sistemi operativi non si avviano nemmeno più.

Hai fretta? blue News riassume per te La patch («pezza», piccolo aggiornamento del software) di gennaio 2026, per Windows 11 può far sì che i PC interessati non si avviino più e visualizzino l'errore «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME».

La causa e la soluzione esatta non sono chiare. In alcuni casi, gli utenti devono ripristinare il sistema da soli e rimuovere l'aggiornamento.

L'inconveniente fa parte di una serie di problemi di aggiornamento e rafforza i dubbi sull'affidabilità della strategia delle patch di Microsoft. Mostra di più

Quello che era iniziato come un giorno di patch di routine si sta trasformando sempre più in un problema strutturale per Microsoft.

Dopo un aggiornamento di sicurezza, i PC Windows, inizialmente, non riuscivano a spegnersi correttamente e in alcuni casi non riescono nemmeno ad avviarsi.

Agli utenti viene invece mostrato solo un messaggio di errore. Windows Central ha inizialmente segnalato i blocchi, ma ora Microsoft ha confermato ufficialmente il problema.

In particolare, Windows si blocca all'avvio e visualizza il codice di arresto «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME».

Questo messaggio di errore indica che Windows non può più accedere correttamente alla partizione di sistema. Attualmente sono interessati i dispositivi con Windows 11 versioni 24H2 e 25H2.

Non è ancora chiaro quale sia la causa tecnica dell'errore. Microsoft non ha pubblicato alcun dettaglio. È proprio questa mancanza di trasparenza ad aumentare l'incertezza.

Senza conoscere la causa, è difficile stimare quali sistemi siano a rischio e se ulteriori aggiornamenti possano avere effetti simili.

Quando l'utente diventa un soccorritore di sistema

La situazione è particolarmente delicata per le persone colpite. A chi non riesce più ad avviare il proprio sistema viene negato l'accesso alla classica risoluzione dei problemi. Microsoft si limita a consigliare «misure di ripristino manuale», senza però eseguirle effettivamente.

Secondo Windows Central, in molti casi si tratta di riparare manualmente il sistema tramite l'ambiente di ripristino e disinstallare l'ultimo aggiornamento installato.

Si tratta di un ostacolo importante per gli utenti meno esperti di tecnologia e di uno scenario potenzialmente costoso per le aziende con molte postazioni di lavoro.

Ripristino del sistema quando Windows è ancora in fase di avvio Aprite il Pannello di controllo, selezionate Ripristino e poi fate clic su Apri Ripristino configurazione del sistema.

Nella finestra Ripristino dei file e delle impostazioni di sistema, selezionare l'opzione Avanti.

Selezionare la voce che si desidera utilizzare dall'elenco. Suggerimento: se non compare il punto desiderato, selezionare la casella di controllo Mostra altri punti di ripristino.

È possibile selezionare Cerca programmi interessati per vedere quali applicazioni potrebbero essere mancanti dopo il processo.

Una volta individuato il punto corretto, selezionare Avanti e quindi Fine. Windows eseguirà il ripristino e si riavvierà automaticamente. Mostra di più

Ripristino del sistema quando Windows non si avvia più Accendere il PC. Non appena appare il logo di Windows o del produttore, tenere premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne di nuovo.

Ripetere l'operazione per tre volte finché non appare il messaggio Si sta preparando la riparazione automatica.

Nella schermata blu, selezionare in sequenza: Opzioni avanzate → Risoluzione dei problemi → Opzioni avanzate → Ripristino del sistema.

Selezionare l'account utente e inserire la password.

Nella finestra «Ripristino dei file e delle impostazioni di sistema», fare clic su Avanti.

Selezionare il punto di ripristino.

Fare clic su Avanti e poi su Fine. Il sistema verrà ripristinato allo stato selezionato e riavviato. Mostra di più

Problema limitato o rischio strutturale?

Attualmente è difficile valutare in modo affidabile l'effettiva diffusione dei problemi di avvio. A quanto pare, la maggior parte degli utenti non segnala alcuna difficoltà. Microsoft stessa fa riferimento solo a poche segnalazioni.

Ma il fatto che l'azienda avverta pubblicamente di un errore di avvio dopo un aggiornamento di sicurezza sottolinea la natura esplosiva del problema.