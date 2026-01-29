La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?

Avvio impossibileLa patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?
Martin Abgottspon
29.1.2026
Un aggiornamento di sicurezza di Windows dovrebbe colmare le lacune e portare stabilità. Ma a gennaio Microsoft ha apparentemente ottenuto il contrario con una patch. Nel frattempo alcuni sistemi operativi non si avviano nemmeno più.
Martin Abgottspon
29.01.2026, 06:00
Martin Abgottspon
Hai fretta? blue News riassume per te
La patch («pezza», piccolo aggiornamento del software) di gennaio 2026, per Windows 11 può far sì che i PC interessati non si avviino più e visualizzino l'errore «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME».
La causa e la soluzione esatta non sono chiare. In alcuni casi, gli utenti devono ripristinare il sistema da soli e rimuovere l'aggiornamento.
L'inconveniente fa parte di una serie di problemi di aggiornamento e rafforza i dubbi sull'affidabilità della strategia delle patch di Microsoft.
Quando l'utente diventa un soccorritore di sistema
La situazione è particolarmente delicata per le persone colpite. A chi non riesce più ad avviare il proprio sistema viene negato l'accesso alla classica risoluzione dei problemi. Microsoft si limita a consigliare «misure di ripristino manuale», senza però eseguirle effettivamente.
Secondo Windows Central, in molti casi si tratta di riparare manualmente il sistema tramite l'ambiente di ripristino e disinstallare l'ultimo aggiornamento installato.
Si tratta di un ostacolo importante per gli utenti meno esperti di tecnologia e di uno scenario potenzialmente costoso per le aziende con molte postazioni di lavoro.
Ripristino del sistema quando Windows è ancora in fase di avvio
Aprite il Pannello di controllo, selezionate Ripristino e poi fate clic su Apri Ripristino configurazione del sistema.
Nella finestra Ripristino dei file e delle impostazioni di sistema, selezionare l'opzione Avanti.
Selezionare la voce che si desidera utilizzare dall'elenco. Suggerimento: se non compare il punto desiderato, selezionare la casella di controllo Mostra altri punti di ripristino.
È possibile selezionare Cerca programmi interessati per vedere quali applicazioni potrebbero essere mancanti dopo il processo.
Una volta individuato il punto corretto, selezionare Avanti e quindi Fine. Windows eseguirà il ripristino e si riavvierà automaticamente.
Attualmente è difficile valutare in modo affidabile l'effettiva diffusione dei problemi di avvio. A quanto pare, la maggior parte degli utenti non segnala alcuna difficoltà. Microsoft stessa fa riferimento solo a poche segnalazioni.
Ma il fatto che l'azienda avverta pubblicamente di un errore di avvio dopo un aggiornamento di sicurezza sottolinea la natura esplosiva del problema.