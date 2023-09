Nella stazione della metropolitana sotto Times Square , la settimana scorsa il sindaco Eric Adams, il primo da sinistra, ha presentato al pubblico K5, il robot che pattuglierà al posto di agenti in carne ed ossa. IMAGO/ZUMA Wire

Rinforzo per il Dipartimento di Polizia di New York: un robot è ora di pattuglia nella stazione della metropolitana di Times Square a New York.

Hai fretta? blue News riassume per te Un robot rotante garantirà la sicurezza nella metropolitana di New York.

Il dispositivo, che pesa 200 chilogrammi, è dotato di quattro telecamere e fornisce un collegamento vocale con la stazione di polizia.

Le organizzazioni per i diritti civili sono scettiche e definiscono il robot un «bidone su ruote». Mostra di più

Un robot è ora in grado di mantenere l'ordine pubblico a Times Square, a New York. Il sindaco della città Eric Adams ha presentato la settimana scorsa, quindi prima dell'alluvione che ha investito la città negli ultimi giorni, il robot K5.

Non ha mani o piedi, ma ha quattro telecamere per una visione panoramica e ruote che gli permettono di muoversi a 5 km/h.

K5 sarà testato per la prima volta nella stazione della metropolitana sotto la famosissima piazza di Manhattan. Adams è soddisfatto del fatto che il costo orario del robot sia inferiore al salario minimo di un agente di polizia umano e che non debba fare pause per la toilette e per il pranzo.

«Bidone su ruote»

Naturalmente, il robot rotante non può arrestare i criminali. Il K5, che pesa 200 chilogrammi, è invece dotato di un pulsante con cui i cittadini possono chiedere aiuto. Le sue registrazioni video vengono trasmesse in streaming a una stazione di polizia.

Tuttavia, gli attivisti per i diritti civili sono già preoccupati. Sebbene il robot non utilizzi attualmente un software di riconoscimento facciale, Albert Fox Cahn, capo del Surveillance Technology Oversight Project, teme che ciò possa presto cambiare.

L'uso del robot è un puro «teatro della sorveglianza» che non migliora la sicurezza pubblica e K5 non è altro che un «bidone su ruote», ha dichiarato Cahn al New York Times.