L'organizzazione dei treni ha cambiato il modo di misurare il tempo. Album

Nel XIX secolo, l'ingegnere scozzese Sandford Fleming ha trasformato l'organizzazione del tempo globale introducendo i fusi orari, risolvendo il caos creato dalle crescenti reti ferroviarie.

Hai fretta? blue News riassume per te Prima del XIX secolo ogni città aveva il proprio orario solare, ma l'arrivo delle ferrovie rese necessario un sistema temporale uniforme.

L'ingegnere scozzese Sandford Fleming propose nel 1879 i fusi orari basati sul meridiano di Greenwich, poi adottati a livello internazionale nel 1884.

Una sua altra idea sul tempo decimale fallì, ma il contributo di Fleming ha reso possibile la sincronizzazione globale che usiamo ancora oggi. Mostra di più

Fino al XIX secolo, ogni città o regione seguiva il proprio orario basato sulla posizione del sole, creando una moltitudine di fusi orari locali. Questo sistema ha funzionato fino a quando le reti ferroviarie iniziarono a espandersi, portando con sé un caos di orari che rendeva difficile la pianificazione dei viaggi.

La necessità di un sistema standardizzato divenne evidente con l'interconnessione crescente dell'Europa. Tuttavia trovare una soluzione non era semplice, poiché cambiare l'orario avrebbe avuto un impatto su molti aspetti della vita quotidiana.

Fu in questo contesto che Sandford Fleming, un ingegnere scozzese residente in Canada, propose un sistema innovativo nel 1879, come recentemente documentato da National Geographic.

Fleming suggerì di dividere il mondo in 24 fusi orari, ciascuno di 15 gradi di longitudine, con un'ora standard per ogni zona e un «tempo 0» basato sul meridiano di Greenwich.

Questo sistema permise di uniformare gli orari, facilitando la sincronizzazione di treni, telegrafi e transazioni internazionali. Sebbene l'adozione non fu immediata, il Congresso internazionale dei meridiani del 1884 sancì Greenwich come punto zero del tempo mondiale, consolidando l'idea di Fleming.

Non solo fusi orari

Oltre ai fusi orari, Fleming propose anche il tempo decimale, un sistema che avrebbe diviso il giorno in 10 ore di 100 minuti ciascuna. Sebbene matematicamente coerente, l'idea non rispondeva a un'esigenza pratica e richiedeva una trasformazione radicale delle abitudini sociali.

Nonostante il fallimento di questa proposta, l'introduzione dei fusi orari rimane un contributo fondamentale alla globalizzazione.

La visione di Fleming ha reso possibile la coordinazione globale come la conosciamo oggi, anche se il suo nome non è ampiamente riconosciuto.

La sua ricerca di soluzioni pratiche ha avuto un impatto duraturo, dimostrando come l'innovazione possa nascere dalla necessità di risolvere problemi quotidiani.