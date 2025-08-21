In Russia, poco prima dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, WhatsApp ha registrato un disservizio. Imago

Poco prima dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, gli utenti russi hanno segnalato dei disservizi su WhatsApp e Telegram. La filiale di Meta accusa la Russia di negare l'accesso alle comunicazioni sicure.

DPA, Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te La Russia ha limitato le videochiamate tramite WhatsApp e Telegram, il che, secondo Meta, mette a rischio la sicurezza delle comunicazioni per oltre 100 milioni di utenti.

L'app di messaggistica critica la misura come un tentativo di sopprimere le comunicazioni criptate, mentre allo stesso tempo la Russia promuove i propri servizi controllati dallo Stato, come l'app MAX.

Il conflitto si inserisce in un contesto di crescente controllo delle aziende tecnologiche straniere dopo la guerra in Ucraina, con blocchi, multe e aumento della censura su internet. Mostra di più

Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin si sono preparati per i negoziati, WhatsApp si oppone alle restrizioni russe.

In seguito alle notizie secondo cui la Russia starebbe limitando le chiamate tramite i servizi occidentali WhatsApp e Telegram, anche i portavoce delle due società si sono espressi. Meta ha avvertito che con questa misura la Russia sta indebolendo la sicurezza delle comunicazioni dei suoi cittadini.

«WhatsApp è privato, crittografato end-to-end e resiste ai tentativi dei governi di violare il diritto delle persone a comunicare in modo sicuro», ha dichiarato un portavoce dell'azienda americana.

«Ecco perché la Russia sta cercando di bloccarlo per oltre 100 milioni di russi».

L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump non è stato accessibile o lo è stato solo in misura limitata per molti russi. Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

La lotta serrata della Russia contro le principali piattaforme

Come si legge su diversi media, sono state colpite solo le videochiamate, i messaggi di testo e i messaggi vocali continuano a funzionare. L'azienda afferma che farà tutto il possibile per mantenere la comunicazione criptata end-to-end a disposizione dei cittadini russi.

La disputa con i fornitori di tecnologia stranieri si è intensificata dopo l'attacco della Russia all'Ucraina nel febbraio 2022.

All'epoca Mosca bloccò gli altri servizi di Meta, Facebook e Instagram, minacciando di arrestare i principali dipendenti della società, limitando la velocità di YouTube e imponendo centinaia di multe alle piattaforme che non rispettavano le regole russe per i contenuti online e l'archiviazione dei dati.

Un confronto diretto tra i servizi di messaggistica

La Russia sta anche cercando di promuovere le piattaforme di social media nazionali e di rafforzare il controllo su internet nel Paese. Ad esempio, il governo russo sta promuovendo attivamente una nuova app di messaggistica controllata dallo Stato, chiamata MAX, che sarà integrata nei servizi statali.

Gli oppositori temono che l'app di messaggistica possa monitorare le attività dei suoi utenti. WhatsApp si è detta molto preoccupata del fatto che la Russia voglia rendere meno sicure le comunicazioni dei cittadini con questo nuovo passo e costringerli a utilizzare piattaforme meno criptate.

Telegram ha spiegato in un comunicato che i suoi moderatori utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per monitorare le aree pubbliche della piattaforma. Ogni giorno vengono rimossi milioni di messaggi dannosi.

«Telegram combatte attivamente l'uso dannoso della sua piattaforma, compreso l'incitamento al sabotaggio, alla violenza e alla frode», ha dichiarato un portavoce.

Nel luglio 2025, WhatsApp ha raggiunto 97,3 milioni di persone al mese in Russia, secondo i dati di Mediascope, rispetto ai 90,8 milioni di Telegram.

Al terzo posto c'è VK Messenger, un'offerta della società tecnologica controllata dallo Stato VK, che ha raggiunto 17,9 milioni di persone.