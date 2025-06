Waymo, la società sorella di Google, ritiene che i suoi robotaxi siano pronti per New York. Ma prima la metropoli deve consentire i viaggi senza persone al volante (immagine d'archivio). Keystone

La società di robotaxi Waymo sta puntando a New York, una città nota per gli ingorghi e il traffico caotico. Tuttavia, la società sorella di Google ha ancora molta strada da fare: le attuali norme della Grande Mela vietano l'utilizzo di veicoli senza conducente.

Keystone-SDA, Keystone-ATS SDA

Per questo motivo Waymo ha inizialmente richiesto una licenza per la guida autonoma con autisti di sicurezza al volante e invierà anche veicoli a guida umana a New York per raccogliere dati sulle strade. L'azienda aveva già creato mappe precise in un primo progetto di questo tipo nel 2021.

Waymo è il chiaro numero uno dei robotaxi ed effettua più di 2500'000 viaggi con passeggeri a settimana in quattro città statunitensi con oltre 1'500 veicoli.

Tesla e Amazon come concorrenti

Il capo di Tesla Elon Musk vuole lanciare un servizio concorrente, inizialmente ad Austin, in Texas. Il miliardario sostiene che i nuovi veicoli della sua creazione hanno già a bordo tutto ciò che serve per essere auto a guida autonoma senza conducente umano.

Tuttavia, esperti e rivali dubitano che le Tesla possano guidare in modo affidabile in autonomia, visto che Musk vuole affidarsi solo alle telecamere. Waymo e altri sviluppatori, invece, utilizzano anche radar laser più costosi che scansionano l'ambiente circostante. Nonostante ciò Musk vuole sfruttare il vantaggio in termini di costi e mettere sulle strade «milioni» di robotaxi Tesla.

Nel frattempo, un altro concorrente sta prendendo velocità. Zoox, che appartiene al gruppo Amazon, ha presentato uno stabilimento vicino a San Francisco per i suoi robotaxi senza volante o pedali.

La linea di produzione dovrebbe essere in grado di costruire più di 10'000 veicoli all'anno nei momenti di picco. L'azienda non specifica quanto rapidamente sarà raggiunto tale traguardo. Alcuni robotaxi Zoox sono già in circolazione a Las Vegas, e a seguire saranno a San Francisco, Austin e Miami.