Molte persone soffrono di disturbo affettivo stagionale (SAD) durante i mesi invernali, una condizione che può disturbare il sonno.

Se il SAD vi affligge durante i bui e freddi mesi invernali, potreste faticare a dormire la notte. Questa difficoltà è spesso legata alla mancanza di luce solare, di esercizio fisico e al calo dell'umore.

«Le persone che soffrono di SAD possono avere livelli anormali di melatonina», spiega Sammy Margo, esperto del sonno di Dreams. «La mancanza di luce solare può impedire all'ipotalamo di funzionare correttamente, alterando la produzione di melatonina, il cosiddetto «ormone del sonno».

L'aumento di melatonina può causare stanchezza eccessiva, portando a fare sonnellini diurni e a dormire più a lungo la notte.

Ecco i quattro consigli di Sammy per svegliarsi con energia:

Indossare un pigiama più leggero

Un pigiama troppo pesante può causare surriscaldamento e disturbare il sonno.

«Anche se sembra un controsenso, indossare pigiami più leggeri nei mesi freddi può evitare il surriscaldamento notturno e combattere il SAD», consiglia Sammy.

Se avete freddo, provate a indossare calzini o ad aggiungere coperte extra al letto.

Creare un'atmosfera tropicale

Profumi che richiamano le vacanze possono migliorare l'umore e favorire il sonno.

«Portate i tropici in casa con fragranze come cocco, lime o eucalipto, per evocare la sensazione di relax al sole», suggerisce Sammy.

Alcune fragranze aiutano il rilassamento e facilitano un sonno profondo e rigenerante.

Puntare sull'illuminazione

Investite in una lampada SAD o una sveglia luminosa per regolare il ritmo circadiano.

«Questi dispositivi simulano l'alba, creando un ciclo giorno-notte più stabile. Anche una light box terapeutica al mattino può essere utile», spiega l'esperto.

Fare stretching

Se faticate ad addormentarvi, dedicatevi a qualche esercizio di stretching prima di andare a letto.

«Non si può non sentirsi rilassati dopo un buon stretching», afferma Sammy. «Una sessione di 5 minuti o una passeggiata in casa possono distendere i muscoli e preparare al sonno. Non serve uscire al freddo e al buio per la migliore attività pre-sonno».

