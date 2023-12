L’accordo sull’uso dei media stabilisce le regole di comportamento della famiglia. Un effetto collaterale positivo: facilita la vita quotidiana con i figli. Swisscom

Per apprendere come utilizzare i media digitali, bambini e adolescenti hanno bisogno di regole chiare. Un accordo, una firma: questo il consiglio dato dagli esperti ai genitori.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Un accordo sull’uso dei media regola l’utilizzo dei media digitali all’interno della famiglia.

Bambini e giovani ottengono da un simile accordo sicurezza e regole chiare.

I genitori ne traggono beneficio perché non devono costantemente discutere sulle regole. Mostra di più

«Quando riceverò finalmente il mio primo cellulare?» Una domanda a cui prima o poi tutti i genitori devono rispondere. A quel punto dovranno decidere quale sarà il momento giusto per il loro figlio.

Il primo cellulare è il grande passo che apre le porte al mondo digitale, dove i bambini necessitano di essere adeguatamente accompagnati dai genitori.

I media digitali fanno parte della vita quotidiana: i giovani in Svizzera trascorrono più di tre ore in internet durante la settimana. Per permettere ai bambini di sviluppare un uso corretto dei media digitali, è fondamentale accompagnarli adeguatamente.

Più faticoso che lavare i denti

I genitori raccontano che discutere ogni giorno sul tempo passato allo schermo è altrettanto faticoso dei battibecchi sul pulirsi i denti e l’andare a letto.

Analogamente alla pulizia dei denti, routine e rituali trasmettono ai bambini sicurezza e orientamento nella vita quotidiana.

Proprio come fanno i grandi: le regole dell’accordo vengono concordate congiuntamente, redatte per iscritto e firmate. Swisscom

La distribuzione chiara dei ruoli e orari fissi infondono sicurezza: Quando posso giocare? Quale tablet posso usare per guardare i video? Chi decide chi ha diritto a quale dispositivo e quando?

Accordo sull’uso dei media: negoziare e definire

Un accordo sull’uso dei media regola simili questioni. L’idea è che padri e madri si siedano con i loro figli e discutano insieme come voglio regolamentare l’uso dei media all’interno della famiglia.

Potrebbe essere una buona idea introdurre una domenica senza cellulari?

L’accordo sull’uso dei media stabilisce le regole di comportamento della famiglia. Un effetto collaterale positivo: facilita la vita quotidiana con i figli.

Questi aspetti rientrano nell’accordo sull’uso dei media ⏰ Orari senza media (ai pasti, durante i compiti, un giorno alla settimana senza media)

🛌 Luoghi senza media (a letto, al tavolo da pranzo)

⏲️ Durata di utilizzo (al giorno o a settimana)

👌 Contenuti ammessi (giochi, app, social media)

🎮 Uso dei dispositivi (smartphone, smartwatch, tablet, laptop, console di gioco)

🛡️ Regole per la sicurezza (niente chat con estranei, gestire con cautela i dati privati)

💁🏽 Regole proprie (prima chiedere, poi accedere)

Un modello di accordo gratuito è disponibile nella guida per i genitori «Il primo smartphone per mio figlio» Mostra di più

Discutere per redigere l’accordo aiuta a riflettere sul proprio consumo dei media, a mettere per iscritto le regole e a rendere la vita di tutti i giorni un po’ più rilassata. È importante che i genitori accompagnino i propri figli nel mondo digitale con la stessa attenzione con cui li accompagnano nella realtà quotidiana.

Regole chiare per tutti

L’accordo funziona a condizione che i bambini conoscano e comprendano bene le regole. Quanti più aspetti saranno chiariti, meno discussioni sorgeranno.

Di tanto in tanto è opportuno adattare l’accordo in modo che segua la crescita dei figli e rimanga adeguato alla loro età. Lo scopo è raggiunto quando i bambini acquisiscono un approccio responsabile e utilizzano i media digitali in modo autonomo in funzione dell’età.