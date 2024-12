L'astrologa: «I Pesci dovrebbero finalmente vivere il loro sogno»

I nativi dei Pesci compiono gli anni tra il 20 febbraio e il 20 marzo. pixabay/lenhelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha guardato nelle stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. Per i nativi dei Pesci i tempi sono maturi per realizzare finalmente i propri sogni.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di blue News: l'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

In linea con la vostra natura, vi piace lasciare che le cose accadano senza pianificare o forzare. Non vi piace impegnarvi a lungo termine.

Le cose potrebbero cambiare ora, perché Saturno vi invita a impegnarvi e ad agire concretamente. I tempi sono maturi per realizzare finalmente i vostri sogni. Quindi non aspettate troppo a lungo.

Date forma alle vostre visioni

Potete sfruttare il tempo fino a metà aprile per riflettere. Senza pressioni, ma con un'intenzione chiara.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

È importante che ora possiate definire concretamente i vostri desideri e obiettivi. Prendete un foglio di carta o meglio ancora:

appendere una grande bacheca e creare una bacheca dei desideri da arricchire continuamente con parole e immagini. Finché non ci sarà tutto ciò che vi rende felici.

Qual è il desiderio più profondo del vostro cuore? Cosa vi piacerebbe fare in futuro? Nella vostra ricerca di risposte, potete anche usare il vostro sogno d'infanzia come guida.

Raggiungere altre persone

I vostri punti di forza sono il campo artistico e quello sociale. Trovate particolarmente appagante entrare in contatto con altre persone a un livello profondo dell'anima.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Se non avete ancora trovato la vostra anima gemella, potete iniziare a cercarla ora. Sia in amore che negli affari, Saturno vi richiede di essere proattivi.

Avvicinatevi ad altre persone, informatevi sulle loro attività e sulle possibilità di incontrarvi.

Costruire qualcosa di nuovo

O create la vostra attività con il desiderio del vostro cuore. Pianificate a lungo termine.

Il vostro progetto dovrebbe svilupparsi lentamente e non dovrebbe essere sottoposto a pressioni per il successo. E non dovreste essere costretti a farlo da soli.

L'ispirazione reciproca significa molto per voi. I rituali condivisi possono diventare un arricchimento duraturo nella vostra vita nel 2025.