L'astrologa: «I Sagittari dovrebbero divertirsi di più»

I nativi del Sagittario compiono gli anni tra il 23 novembre e il 21 dicembre. Immagine: pixabay/lenhelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha osservato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. I nativi del Sagittario vogliono impegnarsi in un progetto per un mondo migliore: è il momento giusto.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di blue News: l' astrologa Monica Kissling ha guardato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora completamente aperto. Mostra di più

La ricerca del senso della vita e quindi della felicità è centrale per voi. Tuttavia la felicità non riguarda tanto ciò che si ha o si potrebbe ancora avere, quanto piuttosto ciò che si può lasciare andare.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

La vita ora vi aiuta a lasciare andare le cose che sembrano offrirvi solo un valore aggiunto. E vi mostra che potete essere più felici con meno.

Impegnatevi per una causa che vi sta a cuore

Sono le cose semplici che soddisfano il vostro cuore in questo momento. Soprattutto questo include un compito significativo.

Volete impegnarvi per e con le persone in un progetto che vi permetta di dare un contributo a un mondo migliore.

Se questo è possibile nel vostro lavoro, tanto meglio!

In caso contrario, mettetevi in contatto con le organizzazioni più adatte. Oppure impegnatevi in una causa benefica nel tempo libero.

Aprire nuove strade

Potete dare una spinta alla vostra felicità anche lasciando andare le idee fisse. Non aggrappatevi alle vostre convinzioni e credenze, ma lasciatevi ispirare dagli altri.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Anche da persone che la pensano in modo completamente diverso da voi.

Ampliare i propri orizzonti e sviluppare la propria personalità non significa fare di più di quello che già si sa e si può fare, ma aprire nuovi orizzonti dove non ci si sente ancora sicuri.

E lasciare che gli altri vi accompagnino in questo processo.

Avete tutto ciò che vi serve

Nel 2025 potrete anche dire addio alla costante auto-ottimizzazione. Non dovrete migliorarvi costantemente, ma potrete semplicemente rilassarvi e godervi il momento.

E scoprire con gioia la leggerezza dell'essere. Lasciate che sia bello così com'è.