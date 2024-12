L'astrologa: «I Toro dovrebbero ripensare le loro relazioni»

I nativi del Toro compiono gli anni tra il 21 aprile e il 20 maggio. Immagine: pixabay/lenahelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come rendere il 2025 il vostro anno fortunato. I nativi del Toro compiono gli anni tra il 21 aprile e il 20 maggio.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'oroscopo annuale di blue News: l'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, altre devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Venere, il vostro dominatore natale, è anche il dominatore dell'anno nel 2025. La cosa principale per voi ora è nutrire le vostre relazioni e dare loro abbastanza spazio.

Scegliete consapevolmente con chi trascorrere il vostro tempo. Sentite cosa provate dentro di voi in modo da poter riconoscere chiaramente i vostri bisogni.

A quali persone vi sentite veramente legati? E quali relazioni si sono allontanate?

Lasciatevi andare con gratitudine

Come Toro, siete un'anima fedele e trovate difficile chiudere le relazioni, anche se non vi rendono più felici. Le cose possono cambiare, perché le relazioni sono dinamiche, a causa delle circostanze della vita o di nuovi interessi.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Permettetevi ora di salutare le persone con gratitudine o di ridurre i vostri contatti con loro.

Come è nella vostra natura, troverete le parole giuste per questo e sarete in grado di esprimere il vostro apprezzamento per ciò che avete vissuto insieme.

Rafforzare la fiducia negli altri

Lasciare andare è una delle principali sfide del 2025, che può anche significare lasciare i figli all'indipendenza o dare maggiori responsabilità ai dipendenti.

Lasciate andare dubbi o paure e rafforzate consapevolmente la vostra fiducia nelle capacità dei vostri protetti. Siete anche invitati a inviare loro energia rafforzativa nei vostri pensieri, ancora e ancora.

Creare spazio per l'amore

Il motto della vostra vita è sempre stato «qualità più che quantità». Nel 2025 potete essere più selettivi, soprattutto quando si tratta di relazioni.

Questo ha l'effetto positivo di dare più spazio alla vostra relazione d'amore. Potrete impegnarvi ancora di più con la persona che vi sta a cuore, coltivare rituali condivisi e scoprire cose nuove. L'amore può davvero sbocciare nel 2025.